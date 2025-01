Trecho de rua importante em Curitiba será interditado por 120 dias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (16), às 9h, os curitibanos que transitam pela região das Mercês enfrentarão mais um desafio em sua rotina. Um novo trecho da Rua Fernando Simas, artéria vital do bairro, será completamente bloqueado para dar continuidade às obras de requalificação. A interdição, prevista para durar cerca de 120 dias, afetará o segmento entre as ruas Martin Afonso e Padre Agostinho.

Esta nova etapa das obras faz parte do ambicioso projeto Novo Inter 2, que promete melhorar o transporte público da capital paranaense. O lote 5 do projeto, focado na Fernando Simas, visa aprimorar a pavimentação e o sistema de drenagem, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável.

Para os motoristas que costumam utilizar a via, a Superintendência de Trânsito (Setran) sugere rotas alternativas pelas ruas Padre Agostinho e Marcelino Champagnat. Agentes de trânsito estarão a postos nos próximos dias para orientar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária. A Setran reforça o pedido de atenção redobrada às sinalizações temporárias instaladas na área.

Quanto ao transporte público, as linhas de ônibus já operam com desvios desde o início das intervenções. A linha 010 – Interbairros I (horário) segue pelas ruas Capitão Souza Franco e Marcelino Champagnat, enquanto a linha 022 – Inter 2 (horário) utiliza as ruas Martin Afonso, Brigadeiro Franco e Avenida Manoel Ribas.

O escopo das obras do lote 5 do Novo Inter 2 é amplo, abrangendo quase 6 km de vias nos bairros Mercês e Bigorrilho. Além da Fernando Simas, serão contempladas as ruas Jacarezinho, Professora Rosa Saporski, Dr. Carlos de Paula Soares, Capitão Joseph Pereira Quevedo, Paulo Martins, Marcelino Champagnat, Júlia Wanderley, entre outras.

Este projeto, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartidas do município, integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O objetivo é otimizar a operação da Linha Direta Inter 2/Interbairros II.