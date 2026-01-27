Avenged Sevenfold em Curitiba: show altera trânsito nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trânsito na região da Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba, sofrerá alterações nesta quarta-feira (28/1) devido ao show da banda norte-americana Avenged Sevenfold. O evento, previsto para reunir 15 mil pessoas, terá início às 18h com encerramento às 23h. Os portões serão abertos às 16h.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizará bloqueios viários conforme o fluxo de chegada do público. As interdições ocorrerão nas seguintes ruas:

João Gava x João Enéas de Sá

Antônio Krainski x Nilo Peçanha

João Gava x Antônio Krainski

Benedito Correia de Freitas

Moradores da região poderão acessar as vias bloqueadas mediante apresentação de documento ou credencial que comprove residência no local.

Motoristas são orientados a evitar a região e utilizar rotas alternativas. É previsto um aumento no fluxo de tráfego nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A SMDT contará com o apoio de monitores e fiscalização dos agentes de trânsito para garantir a segurança do público durante o evento.