Sandra Pêra celebra Gonzaguinha com show em Curitiba

A CAIXA Cultural Curitiba abre as portas para um encontro especial com a obra de um dos maiores nomes da música brasileira. Nos dias 30 e 31 de janeiro, a cantora e atriz Sandra Pêra sobe ao palco com o show “Eu apenas queria que você soubesse”, espetáculo dedicado exclusivamente ao repertório de Luiz Gonzaga Jr., o Gonzaguinha, celebrando os 80 anos de nascimento do compositor.

Não é a primeira vez que Sandra encanta o público curitibano. Em 2024, ela já havia passado pela CAIXA Cultural com um espetáculo em homenagem a Belchior. Agora, retorna com um show que promete emocionar pela intensidade, pela memória afetiva e pela força poética de Gonzaguinha, artista que nos deixou precocemente em 1991, aos 46 anos.

Com uma trajetória consolidada na música, teatro e cinema, Sandra mergulha em canções que atravessaram gerações e continuam vivas no coração dos brasileiros. O roteiro navega por diferentes fases da obra do compositor, equilibrando o lirismo e a veia contestadora tão características de Gonzaguinha, enquanto a artista imprime sua leitura afetiva, pessoal e teatral a cada interpretação.

No repertório, o público poderá se emocionar com clássicos como “O Que É, O Que É?”, “Recado”, “Coração” e “Feliz”, mas também descobrir pérolas menos conhecidas, como “Morro de Saudade” e “Borboleta Prateada”. O espetáculo reserva ainda uma surpresa especial: “A Felicidade Bate à Sua Porta”, primeiro sucesso do grupo As Frenéticas, do qual Sandra fez parte.

A relação de Sandra com o repertório de Gonzaguinha é profunda e pessoal. Afinal, o compositor é pai de Amora Pêra, única filha da artista, que também assina a direção musical do espetáculo ao lado de Paula Leal. “Estar no palco com o repertório do Gonzaga é um desafio que me move. São canções que pedem entrega e sensibilidade, e me sinto motivada e feliz para vivê-las no palco”, afirma a cantora.

No palco, Sandra conta com o talento de Lourenço Vasconcellos (bateria), Pedro Moraez (baixo), Rodrigo Lima (violão e guitarra) e João Bittencourt (piano e sanfona). Os arranjos contemporâneos foram criados com carinho, respeitando a essência original das composições e valorizando o texto e a dramaticidade tão marcantes na obra de Gonzaguinha.

Serviço:

Sandra Pêra – Show “Eu apenas queria que você soubesse”, com músicas de Gonzaguinha

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro – Curitiba

Data: 30 e 31 de janeiro de 2026

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para cliente CAIXA e todos os casos previstos em lei); venda presencial na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba, e a e de forma on-line em http://www.bilheteriadigital.com. Horário bilheteria: de terça a sábado, das 10h às 20h e nos domingos e feriados das 10h às 19h

Duração: 80 minutos

Classificação: a partir dos 12 anos Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes) Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (41) 3041-2155| Site CAIXA Cultural