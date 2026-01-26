Chico Chico traz show com dobradinha inédita em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um dos momentos mais potentes de sua carreira, o cantor e compositor carioca Chico Chico desembarca em Curitiba com a turnê “Let It Burn / Deixa Arder”, que celebra seu álbum mais recente. E olha, a coisa tá tão boa que ele vai fazer uma dobradinha no Guairinha neste sábado (31/01): tem show às 18h (com pouquíssimos ingressos ainda disponíveis) e outro às 21h15 (já esgotado!).

Essa turnê é fruto de uma parceria super recente com a LAGOSTAe, que agora cuida do booking do artista. “Chico é um artista novo, potente e autêntico, tudo o que acreditamos. Queremos levá-lo ainda mais longe. É uma dessas vozes que merecem circular mais, ocupar palcos e conquistar novos públicos. A turnê Let It Burn / Deixa Arder traduz bem essa força”, comenta Diogo Damascena, presidente da LAGOSTAe.

O show promete uma experiência bem visceral, refletindo aquela diversidade musical que já é marca registrada do Chico. A estética mistura rock, música eletrônica e ritmos bem brasileiros, numa combinação que já tem conquistado plateias por onde passa.

O álbum “Let It Burn / Deixa Arder”, disponível em todas as plataformas pela gravadora Deck, é uma jornada profunda pelo universo do artista. Como um fogo que vai se espalhando, o disco percorre múltiplas influências: tem o lado romântico em “Tanto Pra Dizer”, o blues de “Two Mother’s Blues”, a milonga “Lugarzinho” com aquele bandoneon delicioso de Richard Scofano, e o groove brasileiro de “Hora H”.

Navegando entre brasilidades e referências do folk norte-americano, o álbum amplia a travessia artística de Chico. Em “Parabelo da Existência”, ele conta com participações especiais de Josyara (vocais e violões), Marcos Suzano (percussão) e Carlos Malta (pife).

“Esse é um disco muito diverso, então cada música que o Chico me apresentava trazia uma ideia distinta de arranjo. Busquei ser fiel a cada gênero, usando instrumentações apropriadas para cada um deles”, comenta o produtor Pedro Fonseca.

Cantando com ainda mais domínio e sensibilidade, Chico também revisita clássicos em novas leituras, como “Vila do Sossego” (Zé Ramalho), “Girl From The North Country” (Bob Dylan) e “Four and Twenty” (Stephen Stills).

“Estou muito feliz com o álbum. Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor Pedro Fonseca e dos músicos incríveis que participam. Lançar um projeto novo sempre traz essa sensação de nova etapa, estou muito empolgado para sair em turnê com ‘Let It Burn – Deixa Arder'”, diz Chico Chico.

Filho da icônica Cássia Eller, Chico construiu uma trajetória própria e bem sólida. Sua canção “A Cidade” foi indicada ao Grammy Latino, e a parceria com Fran Gil na faixa “Ninguém” já ultrapassou 23 milhões de plays no Spotify, chegando até a trilha sonora da novela “Vai na Fé”, da Rede Globo. Entre seus sucessos, destaca-se também a versão ao vivo de “Menino Bonito”, atualmente sua música mais ouvida nas plataformas.

O álbum “Pomares” (2022) foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e teve a canção “Ribanceira” como tema da personagem Maria Bruaca em “Pantanal”. Chico também coleciona parcerias com Maria Bethânia, Nando Reis e Zé Ramalho.

Os ingressos para o show das 18h estão disponíveis no site www.blueticket.com.br e custam a partir de R$100,00 (meia-entrada) + taxa administrativa. A meia-entrada vale para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, PCDs e pessoas com câncer.

Serviço

CHICO CHICO – Turnê “Let It Burn / Deixa Arder”

QUANDO: 31 de janeiro de 2026 (sábado)

LOCAL: Guairinha (R:XV de Novembro, 971)

HORÁRIO: SESSÃO EXTRA: Abertura da casa – 17h15 / Início do show: 18h | 1a SESSÃO: Abertura da casa – 20h15 / Início do show: 21h15

VALORES: a partir de R$100,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

VENDAS ONLINE: www.blueticket.com.br .Para compras online é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento.

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos. Menores de 16 anos acompanhados por um responsável legal.

Realização: Prime