Ana Castela e Paralamas vão agitar Matinhos: veja a programação

O Verão Maior Paraná entra em seu quarto final de semana de shows com uma programação diversificada em Matinhos e Pontal do Paraná. A Arena Verão Maior Paraná em Matinhos receberá a cantora Ana Castela na sexta-feira (30/01), um dos principais nomes da música brasileira atual. Outros destaques incluem Fernandinho na quinta-feira (29/01) e a banda Paralamas do Sucesso no sábado (31/01).
Em Pontal do Paraná, a música sertaneja domina a programação com Léo & Raphael e Murilo Huff na sexta-feira, seguidos por Gian & Geovani no sábado. O festival, que já atraiu 1,8 milhão de pessoas, promete reunir milhares de espectadores neste fim de semana.
A programação completa inclui:
Matinhos:
29/01 – Fernandinho (21h)
30/01 – Ana Castela (22h)
31/01 – Paralamas do Sucesso (20h) e Inner Circle (22h)
Pontal do Paraná:
30/01 – Léo & Raphael (20h) e Murilo Huff (22h)
31/01 – Gian & Geovani (20h)