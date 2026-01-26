O Carnaval já começou! Confira cinco locais com ensaios abertos para entrar no ritmo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba já entrou no ritmo do Carnaval. Em 2026, os desfiles das escolas de samba da capital estão marcados para os dias 14 e 15 de fevereiro, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro.

Antes da festa oficial tomar conta, as agremiações intensificam a preparação com ensaios abertos ao público, que permitem à comunidade acompanhar de perto os sambas-enredo e o trabalho das baterias, passistas e alas.

Atual campeã do Carnaval curitibano, a Mocidade Azul concentra seus ensaios no bairro Campo Comprido. Os encontros acontecem às sextas-feiras e aos sábados, das 20h às 21h, e aos domingos, a partir das 17h, na rua Waldemar Cavanha, nº 580. A participação é gratuita.

No bairro Água Verde, duas escolas dividem o mesmo endereço e movimentam a região ao longo da semana. A Deixa Falar ensaia às quintas-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 16h, na rua São Paulo, nº 1500. No mesmo local, a Enamorados do Samba promove ensaios às quartas-feiras, também a partir das 19h30.

Na região sul da cidade, a Imperatriz da Liberdade mantém seus ensaios no bairro Xaxim. A escola se reúne às terças-feiras e aos sábados, a partir das 20h, na rua Francisco Derosso, nº 117, reunindo bateria e alas em clima de contagem regressiva para o desfile.

Já a Acadêmicos da Realeza ensaia às quintas-feiras e aos domingos, na Avenida Senador Souza Naves, nº 945, no bairro Cristo Rei. Os horários são divulgados pelas redes sociais da agremiação. Diferentemente das demais, a escola cobra um valor simbólico de R$ 10 para a entrada nos ensaios.

