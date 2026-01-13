Bloco Garibaldis e Sacis celebra 27 anos com festa e cortejo noturno

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bloco Garibaldis e Sacis comemora neste ano 27 anos de pura folia e resistência cultural. E é bem no meio do pré-Carnaval que o bloco vai festejar com um Ato Festivo no Patuscada Bar, seguido de uma saída pré-carnavalesca noturna pelo Largo da Ordem, berço onde tudo começou.

A história do bloco tem raízes profundas na cena cultural curitibana. Nascido da união de artistas e amantes do Carnaval ligados à Faculdade de Artes do Paraná, ao Teatro de Bonecos e ao Conservatório de MPB, o Garibaldis e Sacis surgiu em 16 de janeiro de 1999, tornando-se o primeiro bloco de pré-carnaval da cidade.

O nome, que já carrega a essência do movimento, é uma homenagem ao trajeto original do cortejo: começava no Bar do Saci e terminava na Sociedade Garibaldi, passeando pelo charmoso Largo da Ordem, no Centro de Curitiba. As saídas aconteciam aos domingos, logo após o encerramento da tradicional Feirinha do Largo, sempre aquecendo os tamborins antes do carnaval oficial começar.

Nos últimos anos, a comemoração do aniversário virou tradição e já integra o calendário oficial do Pré-Carnaval do bloco. E este ano não poderia ser diferente!

Para dar início às celebrações, no dia 16 de janeiro, a partir das 15h, será realizado um Ato Festivo no Patuscada Bar, organizado pela Escola Permanente de Carnaval do Garibaldis e Sacis. O evento vai contar com a participação especial de Itaercio Rocha, um dos fundadores do bloco e multiartista de respeito, junto com os alunos da Oficina de Cantorias que ele ministra. A Itaipu Binacional também marcará presença no evento.

Logo depois, às 19h, o bloco sai às ruas para uma saída pré-carnavalesca noturna, com o tema super poético “Tome um banho de Lua“, percorrendo o Largo da Ordem.

Nesta saída especial de aniversário, o bloco vai cantar composições próprias e convida todos os foliões a percorrerem o trajeto histórico que deu origem ao nome: da Sociedade Anita Garibaldi até o Bar Saci.

“Não tem melhor forma de celebramos nosso aniversário do que estarmos fazendo o que mais gostamos, o Pré-Carnaval de Curitiba que hoje, além do Garibaldis e Sacis tem inúmeros outros blocos que vieram depois de nós. Neste ano também comemoramos a criação da nossa Escola Permanente de Carnaval que já está integrando nossas atividades pré-carnavalescas,” diz Marcel Cruz, presidente da Associação Recreativa e Educacional Amigos do Garibaldis e Sacis.

O Pré-Carnaval do Garibaldis e Sacis segue a todo vapor até fevereiro. No próximo domingo, dia 18, tem mais. Uma nova saída acontece às 15h, com o percurso “Da Boca ao Paço”, onde os foliões são convidados a usar as fantasias tradicionais e colorir ainda mais as ruas do centro histórico de Curitiba.