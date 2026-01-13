Curitibano entra pra elite da tecnologia ao receber reconhecimento raro da Amazon

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O curitibano Alceu Conerado Neto recebeu, no fim do ano passado, a Golden Jacket da Amazon Web Services (AWS) e passou a integrar a elite dos profissionais de tecnologia de dados no Brasil. O reconhecimento é concedido a cerca de mil especialistas em todo o mundo. No país, apenas 30 profissionais alcançaram esse nível até agora.

A Golden Jacket é destinada a profissionais considerados referência no uso da AWS, a maior plataforma de computação em nuvem adotada globalmente. Antes de alcançar um reconhecimento restrito a poucos especialistas no Brasil, Alceu já era um nome conhecido nos bastidores da tecnologia local, especialmente pela atuação em projetos de grande complexidade.

Entre 2016 e 2020, no Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), ele participou de uma das transições mais complexas da área digital do grupo. O trabalho envolveu a migração de toda a infraestrutura para a nuvem da AWS. O processo incluiu sistemas estratégicos e os sites da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná, que exigiam estabilidade mesmo em momentos de pico de acesso.

“A gente precisava garantir que tudo funcionasse em momentos de pico, como eleições, sem desperdiçar recursos quando a demanda caía”, relembra Alceu, em entrevista à Tribuna. Segundo ele, a lógica da AWS nasce da própria trajetória da Amazon, que precisou criar uma estrutura robusta para suportar grandes volumes de acesso em datas como a Black Friday.

Ao perceber que esse modelo poderia ser oferecido a terceiros, a empresa transformou seus servidores em serviço. O uso passou a ser escalável e pago conforme a demanda. Foi essa experiência que ajudou a moldar sua trajetória profissional.

Em 2021, após deixar o GRPCOM, Alceu ingressou na DATI, uma consultoria parceira da AWS que ainda estruturava sua área de computação em nuvem. A vivência acumulada ao longo dos anos foi decisiva para que ele avançasse rapidamente dentro da empresa e desse os primeiros passos rumo à Golden Jacket.

Para alcançar o reconhecimento, são necessárias 12 certificações em AWS, que vão do nível básico ao mais avançado. “Quando entrei, eu não tinha nenhuma certificação, mas tinha a bagagem do que a gente viveu no GRPCOM”, conta.

Naquele momento, a empresa se aproximava de dez anos de atuação no mercado e ainda contava com um time reduzido dedicado à AWS. Alceu assumiu rapidamente um papel central na formação dessa estrutura. Em 2022, passou a atuar como CCO e arquiteto de soluções em AWS. Atualmente, a equipe já reúne quase 80 funcionários diretamente envolvidos nos projetos.

Segredo por trás das telas: comunidade

As certificações da Amazon têm validade média de três anos. Da época da migração da infraestrutura do GRPCOM até a conquista da Golden Jacket, o volume de atualizações da plataforma foi constante. Para manter o conhecimento atualizado e as soluções eficientes, Alceu aposta em um princípio básico da área de tecnologia: a troca de informações.

Em Curitiba, ele atua como líder de um grupo de usuários da AWS. A proposta é promover encontros gratuitos, estimular o aprendizado coletivo e aproximar profissionais iniciantes de quem já atua no mercado. Os encontros acontecem a cada dois ou três meses e reúnem participantes de diferentes níveis de experiência.

“A comunidade é o ponto principal para quem quer começar e se atualizar. É ali que você encontra gente disposta a ajudar, trocar ideias e orientar”, resume. Esse compromisso também se reflete no ambiente interno da empresa. Atualmente, o time técnico da DATI soma cerca de 170 certificações em AWS.

“Quando você puxa pelo exemplo, o time acaba se espelhando”, diz. O reflexo veio rapidamente. No mesmo período em que Alceu recebeu a Golden Jacket, a empresa foi reconhecida com o prêmio LATAM Rising Star Partner of the Year, concedido a parceiros da AWS considerados promissores na região.

Apesar das conquistas já acumuladas, Alceu mantém o foco no mesmo propósito. “A ideia é continuar nessa crescente e nos tornarmos cada vez mais referência, mas também ampliar a comunidade, investir em mentorias e ajudar pessoas a entrarem ou migrarem para esse mercado”, afirma.

