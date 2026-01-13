Férias em Curitiba: Jockey oferece programação gratuita com pôneis e brinquedos infláveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Enquanto o ano letivo ainda não começa, pais e responsáveis em Curitiba encontram uma opção gratuita para ocupar as tardes de fim de semana com as crianças. No sábado (24/1), o Jockey Club do Paraná, localizado no bairro Tarumã, abre as portas para uma programação especial voltada às famílias durante o período de férias escolares.

O evento reúne atividades pensadas especialmente para o público infantil. As crianças poderão participar de passeios com pôneis, brincar em infláveis e aproveitar áreas abertas para atividades ao ar livre. Toda a programação é gratuita, permitindo que as famílias circulem pelo espaço sem custo de entrada ou participação.

A programação também tem atrativos para todas as idades. Jovens e adultos maiores de 18 anos também podem acompanhar as tradicionais corridas de cavalos. As apostas são opcionais e têm valores a partir de R$ 2. Os páreos ao vivo acontecem ao longo da tarde, no horário das 13h às 18h.

Para completar o clima de programação especial, um DJ com música ambiente anima a tarde. Além disso, o público pode contar com opções de alimentação disponíveis em food trucks.

>> Jockey Club do Paraná: cavalos, apostas e muitas histórias em mais de 100 anos

Serviço

Atividades no Jockey

Data: 24 de janeiro (sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: Jockey Club do Paraná, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 2291, no bairro Tarumã

Entrada, estacionamento, infláveis e passeio de pônei gratuitos