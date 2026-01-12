Bar tradicional de Curitiba enfrenta ameaça de cassação de alvará

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As recentes fiscalizações conduzidas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, vem preocupando donos de bares e restaurantes da capital. No último fim de semana, o Bar e Restaurante Brasileirinho, localizado na região do Largo da Ordem, veio a público expressar sua preocupação após fiscalizações que resultaram em possível cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

“Nosso espaço recebeu duas visitas de fiscalização enquanto realizava apresentações culturais vinculadas ao evento [Circuito OFF da 43ª Oficina de Música de Curitiba], em um ambiente pacífico, organizado e frequentado por estudantes do Conservatório de Música Brasileira, músicos convidados e o público Curitibano (…). Fomos autuados sob a justificativa de que as mesas dispostas na parte frontal do estabelecimento estariam prejudicando a circulação de veículos na Rua Mateus Leme”, disse o bar, em nota.

O trecho da Rua Mateus Leme em que o estabelecimento fica localizado é de uso compartilhado, com prioridade para pedestres, e é tradicionalmente usado por bares, feiras, manifestações artísticas e eventos culturais.

O bar informou que chegou a adotar a orientação da fiscalização de forma colaborativa e realizou o imediato recuo das mesas e cadeiras, ampliando o espaço de circulação e ajustando a operação. No entanto, no domingo (11/01), após uma nova fiscalização no horário do almoço, recebeu uma notificação da possível abertura de procedimento para cassação de alvará do estabelecimento.

“Consideramos a medida desproporcional, especialmente diante da ausência de agravantes ou reincidência e da disposição demonstrada em cumprir as recomendações”, expressou o bar em nota divulgada nas redes sociais.

Imagens divulgadas no Instagram mostram o espaço que as cadeiras e as mesas ocuparam no último domingo, em frente ao bar e restaurante.

Em entrevista para a Tribuna do Paraná, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fabio Aguayo, disse que cobra mudanças da Prefeitura de Curitiba nesse tipo de abordagem. “É urgente a mudança no modus operandis da AIFU, ultrapassado e em retrocesso com a inovação e tecnologia dos tempos atuais, só serve para promover seus chefes, encarregados e comandantes, além do desperdício de recursos públicos como gastos em excesso de combustível com várias viaturas e carros de órgãos públicos, hora extras de dezenas de servidores, sendo mais punitiva do que orientativa”, criticou.

Nosso Boteco: “há anos somos perseguidos”

No final do mês de novembro, o Nosso Boteco, localizado no bairro Boa Vista, usou as redes sociais para criticar a condução da Operação AIFU. “Sentimos a necessidade de deixar aqui o nosso desabafo, pois há anos somos perseguidos simplesmente por trabalhar de forma honesta e consistente”, diz a nota do boteco em postagem no Instagram.

“O Estado acha razoável entrar com um batalhão dentro de um comércio que atua a décadas, colocando-o em descrédito. Passam uma imagem equivocada, colocam em dúvida nossa postura diante do público e prejudicam o funcionamento da casa. Clientes assustados fecham suas contas e vão embora – e esse dano ninguém repara”, continua a nota.

E aí, Prefeitura de Curitiba?

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Urbanização da Prefeitura de Curitiba e cobrou uma posição a respeito da fiscalização envolvendo o Bar e Restaurante Brasileirinho, no Largo da Ordem, e também o questionamento a respeito das sucessivas fiscalizações no Nosso Boteco, localizado no bairro Boa Vista.



A reportagem aguarda um posicionamento da prefeitura a respeito dos casos.