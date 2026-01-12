Aulas de circo e shows agitam o verão na Rua da Música

O verão já tomou conta do Parque Jaime Lerner. Até 24 de janeiro, um dos cartões-postais de Curitiba se transforma em um grande espaço de convivência, lazer e bem-estar para toda a família. A nova edição do “Verão no Parque” promete agitar o complexo que abriga a Rua da Música – polo gastronômico e cultural que conecta a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame.

Com uma programação diversificada, o evento reúne experiências culturais e esportivas para públicos de todas as idades. Quem gosta de movimento vai encontrar aulas de arte circense, trapézio voador, yoga e diferentes modalidades de dança, transformando o tradicional espaço em um verdadeiro centro de atividades ao ar livre.

“O Verão no Parque vai transformar um dos pontos mais emblemáticos de Curitiba em um espaço de convivência plural, com gastronomia, atividades circenses, recreativas e de bem-estar. Teremos ainda uma ampla programação em todo o Parque Jaime Lerner”, destaca Helinho Pimentel, CEO do Parque Jaime Lerner, complexo ambiental e de entretenimento que inclui a Rua da Música.

A Pedreira Paulo Leminski, famosa por receber grandes shows nacionais e internacionais, ganha uma nova função durante o evento. O espaço, considerado um dos maiores complexos para eventos a céu aberto da América Latina, será palco de aulas de Yoga, Muay Thai e dança, oferecendo aos curitibanos e turistas uma experiência inédita neste tradicional ponto da cidade.

Uma das grandes atrações são as aulas de trapézio voador, arte circense aberta para pessoas a partir de 5 anos. A atividade, que envolve preparação física e psicológica, contribui para o desenvolvimento de autoconhecimento, foco e ainda proporciona uma boa dose de adrenalina. Com duração de aproximadamente 1h30, as aulas acontecem até o último dia do evento, 24 de janeiro, com ingressos disponíveis pelo Disk Ingressos.

Em parceria com o parque, a Circo Center também promove oficinas de tecido, trapézio e acrobacias solo. A metodologia inclusiva e acessível contribui para a democratização do acesso à cultura e proporciona contato direto com a linguagem circense como ferramenta educativa, artística e social.

“A Pedreira Paulo Leminski será transformada em um grande espaço de movimento, saúde e encontro, promovendo atividades de bem-estar, hábitos saudáveis e convivência. Mais do que aulas, é uma experiência coletiva que ressignifica um dos espaços mais emblemáticos de Curitiba como verdadeiro palco do corpo, da mente e da vida em comunidade”, completa Pimentel.

A programação também inclui shows de música instrumental e apresentações de bandas locais. Para a criançada, o “Let’s Play” oferece um espaço especial no Canto das Pedras, de quarta-feira a domingo, das 13h30 às 17h, com vagas limitadas. O projeto conta com área ampla, brinquedos e atividades que estimulam a criatividade, possibilitando que os pequenos explorem ritmos musicais enquanto se divertem em ambiente seguro. Entre as brincadeiras estão corrida maluca, mímica, caça ao tesouro, dança dos bambolês e jogos gigantes.

Quem visitar o parque também poderá aproveitar as operações gastronômicas da Rua da Música, como o Cana Benta, Mustang Sally, Cão Véio, Ernesto Music Hall e Rosso, que terão promoções e cardápios especiais durante o evento. O público ainda pode conhecer o Memorial Paulo Leminski, espaço dedicado ao “poeta pop” curitibano, e apreciar a vista do Mirante da Ópera, com visão privilegiada para a Ópera de Arame e para a própria Pedreira, que já recebeu grandes nomes da música mundial como Paul McCartney, David Bowie, Iron Maiden, AC/DC e Ozzy Osbourne.

Os ingressos para a Rua da Música e para a programação do “Verão no Parque” estão disponíveis pelo Disk Ingressos ou na bilheteria física do parque, com valores a partir de R$15 (meia-entrada). Curitibanos e moradores da região metropolitana têm entrada gratuita de segunda a sexta-feira e pagam meia-entrada nos finais de semana.

Serviço

Verão no Parque – Parque Jaime Lerner

Data: até 24 de janeiro

Local: Parque Jaime Lerner – Rua João Gava – Abranches

Ingressos: pelo Disk Ingressos