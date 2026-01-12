Orquestra da Oficina de Música lota MON com concerto dedicado à dança

O vão livre do Museu Oscar Niemeyer (MON) ficou completamente lotado no domingo (11/1) para o concerto da Orquestra Sinfônica da 43ª Oficina de Música de Curitiba. A apresentação, regida por Abel Rocha, reuniu pessoas de todas as idades e foi dedicada ao universo da dança.
O repertório incluiu peças brasileiras como ‘Batuque’, de Lorenzo Fernandes, ‘Congada’, de Francisco Mignone, e ‘Aquarelas de Sambas’, de Cyro Pereira. O público também pôde apreciar sinfonias internacionais, como ‘Danzón No. 2’, de Arturo Márquez, e clássicos de Tchaikovsky inspirados na dança: ‘Trepak’ e ‘Valsa das Flores’.
A orquestra, formada por alunos do festival, conseguiu envolver a plateia, que dançou e interagiu durante a apresentação. Este foi o primeiro grande evento musical da Oficina de Música realizado no MON, um dos principais cartões-postais de Curitiba.
A 43ª Oficina de Música de Curitiba é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba. O evento conta com diversos apoiadores e patrocinadores, incluindo a PUC-PR, Sanepar e recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.