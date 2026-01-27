Vai comprar terreno ou construir em Curitiba? Fique atento às regras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba alerta sobre a importância de consultar a legislação e buscar assessoria profissional antes de comprar terrenos ou iniciar construções na cidade. Em 2025, a SMU realizou 31.743 análises de projetos e emitiu 4.451 alvarás de obras.

O diretor do Departamento de Controle de Edificações da SMU, Fábio Gonçalez Francio, explica que a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal 15.511/2019) determina os tipos de ocupação permitidos em cada setor da cidade. “Tudo está sujeito à Lei de Zoneamento”, afirma Francio.

Para orientar os interessados, a SMU disponibiliza gratuitamente em seu site a Consulta Informativa do Lote (CIL), que resume os parâmetros construtivos como alinhamento predial, taxa de ocupação e recuos. Esses conceitos são essenciais para evitar multas ou embargos de obras.

A prefeitura recomenda que proprietários de lotes mantenham os terrenos cercados e as calçadas em boas condições para garantir a acessibilidade dos pedestres. Informações sobre taxas de análise de projetos e vistorias também estão disponíveis no site da SMU, variando conforme a área e tipo de construção.

Quanto custa comprar um lote ou construir em Curitiba?

Pelo site do Urbanismo, os interessados em comprar lotes ou construir também podem saber os valores a serem despendidos com taxas de análise de projetos e de vistorias. Eles variam de acordo com a área do projeto e o tipo de construção. Obra nova e reforma, por exemplo, têm valores diferentes.