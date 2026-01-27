Curitiba distribui 10 mil mudas grátis: saiba onde encontrar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta última semana de janeiro, a cidade vai ganhar um verdadeiro banho de natureza com a primeira distribuição gratuita de mudas de árvores para a população em 2026.

Serão 10 mil mudas distribuídas – mil em cada uma das Administrações Regionais – dentro do ambicioso programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba. Para quem está animado e já quer garantir sua plantinha, a primeira entrega aconteceu já nesta terça-feira (27/01) nas regionais Santa Felicidade, Boa Vista e Cajuru, todas nas Ruas da Cidadania. Na quarta (28/01), é a vez das regionais CIC, Portão e Boqueirão. E para fechar com chave de ouro, na quinta (29/01), as entregas serão nas regionais Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho e Matriz.

Para garantir sua mudinha, é preciso apresentar documento pessoal e comprovante de residência. Não esqueça de levar uma sacola para transportar sua futura árvore! A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) faz questão desse detalhe.

Essa documentação não é só burocracia, viu? Tem um propósito super importante: permitir o cadastro e controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Todas as informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, aquela plataforma que compartilha dados públicos.

Vale lembrar que o programa Meio Milhão de Árvores tem uma meta ambiciosa: plantar meio milhão de árvores em Curitiba até 2028. No ano passado, em 2025, a cidade já ganhou 162 mil novos plantios! Um verdadeiro respiro verde para nossa capital.

A infraestrutura verde traz benefícios incríveis para todos nós! Ajuda no equilíbrio térmico da cidade e sequestra gases do efeito estufa da atmosfera. O programa também faz parte das estratégias do PlanClima, tornando Curitiba mais resiliente frente à emergência climática.

Atenção: se você está pensando em plantar sua muda na calçada ou em alguma área pública, é preciso seguir as regras. Todo plantio em vias públicas precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras podem causar problemas nas calçadas e na sinalização viária.

Para solicitar o plantio em áreas públicas, basta entrar em contato com a Central 156 informando o local. A Secretaria fará a avaliação necessária.

Confira os locais e horários para pegar sua muda:

Terça-feira (27/01) – 9h

– Rua da Cidadania Santa Felicidade: Rua Santa Bertila Boscardin, 213

– Rua da Cidadania Boa Vista: Av. Paraná, 3.600

– Rua da Cidadania Cajuru: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Quarta-feira (28/01) – 9h

– Rua da Cidadania CIC: Rua Davi Xavier da Silva, 421

– Rua da Cidadania Portão: Rua Carlos Klemtz, 1.700

– Rua da Cidadania Boqueirão: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Quinta-feira (29/01) – 9h

– Rua da Cidadania Bairro Novo: Rua Tijucas do Sul, 1.700

– Rua da Cidadania Tatuquara: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

– Rua da Cidadania Pinheirinho: Av. Winston Churchill, 2.033

– Rua da Cidadania Matriz: Praça Rui Barbosa, 101