Bar de Curitiba promete chopes de graça na estreia do Brasileirão

O clima de futebol já toma conta da capital paranaense e, para marcar a estreia do Campeonato Brasileiro 2026, o Bávaro, principal operação gastronômica da Rua 24 Horas, preparou uma ação especial para os torcedores do Athletico Paranaense. Nesta quarta-feira (28/01), o bar vai distribuir 200 chopes para os 200 primeiros clientes que estiverem acompanhando a partida no local, caso o time rubro-negro some pontos — com empate ou vitória — no confronto contra o Internacional.

O jogo acontece na quarta-feira, às 19h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e será exibido ao vivo nos telões do Bávaro. A partida marca a primeira rodada do Brasileirão 2026, que neste ano começa excepcionalmente em janeiro e contará com uma pausa de dois meses durante a realização da Copa do Mundo.

Para quem gosta de futebol e de uma boa cerveja artesanal, a promoção surge como uma oportunidade de confraternização entre torcedores. O ambiente do Bávaro, conhecido por sua atmosfera acolhedora, deve ficar ainda mais animado com a possibilidade do brinde coletivo caso o Furacão consiga um resultado positivo em sua estreia.

A expectativa para o jogo é grande, especialmente considerando o histórico de confrontos entre as duas equipes nos últimos anos. O Athletico chega para a partida após uma preparação intensa durante a pré-temporada, enquanto o Internacional também busca começar bem a competição jogando em seus domínios.

“Queremos transformar a estreia do campeonato em um momento de celebração para os torcedores. Se o Athletico pontuar, os 200 primeiros que estiverem assistindo ao jogo com a gente ganham chope por conta da casa”, destaca Luiz Breda, fundador do Bávaro.

Conhecido por suas ações temáticas que unem esporte, entretenimento e gastronomia, o Bávaro reforça sua vocação como ponto de encontro para quem gosta de futebol em Curitiba. Além dos telões para transmissão das partidas, o estabelecimento oferece um cardápio variado que inclui petiscos tradicionais de bar e opções mais elaboradas.

Serviço

Bávaro Churrasco & Burguer

Endereço: Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar, s/n)

Mais informações e atualizações sobre a promoção podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @bavaro_.