Batel vai ganhar nova casa de massas que já conquistou o Juvevê

O cheirinho italiano acaba de ganhar um novo endereço em Curitiba. Depois de conquistar paladares no bairro Juvevê há quatro anos, o Luponero expandiu sua operação e inaugurou sua segunda unidade, desta vez no Batel, reforçando uma trajetória de sucesso na capital paranaense.

O novo espaço chega com uma proposta diferenciada: uma loja especializada em massas artesanais e molhos italianos, pensada para atender o público que busca praticidade sem abrir mão da qualidade. Com foco em delivery e take away, a casa permite que moradores da região do Batel, Seminário, Champagnat, Água Verde, Portão, Ecoville e arredores levem para casa o sabor autêntico da gastronomia italiana.

E não para por aí. Os clientes da nova unidade também podem pedir qualquer prato principal do cardápio do restaurante original, ampliando as opções gastronômicas para quem prefere a comodidade de receber em casa.

No coração da loja estão as massas e molhos pré-prontos. São mais de 25 variedades entre receitas tradicionais e criações exclusivas, como lasanha, gnocchi, ravioli, tortelloni, tortellini, talharim, sorrentino, pappardelle e fuzile. Cada produto combina processos artesanais, ingredientes selecionados e receitas exclusivas, permitindo que o cliente tenha em sua mesa pratos de alto padrão gastronômico com finalização rápida.

Entre as novidades que prometem conquistar os curitibanos estão os pratos congelados que ficam prontos em apenas cinco minutos no micro-ondas. O cardápio inclui opções como mignon à parmegiana, fuzilete quatro queijos e fraldinha com molho de mostarda, perfeitos para quem busca uma refeição rápida sem perder a sofisticação.

Para os finais de semana, outra atração especial: carnes assadas como frango, costela suína e cortes bovinos, todas acompanhadas de guarnições que complementam a experiência gastronômica.

A experiência italiana não estaria completa sem uma boa carta de vinhos. A loja conta com uma adega cuidadosamente selecionada, oferecendo rótulos da Itália, Espanha, Portugal, França, Chile, Argentina e Brasil, permitindo harmonizações perfeitas com as massas e pratos principais.

“A nossa loja de massas nasceu de um pedido dos nossos clientes, que queriam o Luponero mais próximo da região sul da cidade. Seja para um almoço rápido, um jantar especial ou para abastecer a casa com produtos de alta qualidade, agora mais pessoas vão poder usufruir dessa praticidade e das nossas delícias”, detalha o empresário Ugo Zambon, que comanda também o Luponero Juvevê, a Brinca Pizza, além dos famosos buffets 4Kids e 4Teen.

Serviço

Luponero Batel

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 203 – Batel – Curitiba

Horário: abre de terça a domingo. A loja funciona das 9h30 às 23h e o delivery das 10h30 às 23h.

Mais informações: (41) 3206-6487