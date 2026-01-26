“Rainha da burrata”, Mozzarellart abre nova loja em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mozzarellart, referência em queijos artesanais italianos, amplia sua presença em Curitiba com a abertura de uma nova loja no bairro Ecoville. A nova unidade reforça o propósito da marca de levar ao público produtos que preservam a tradição centenária da Puglia, no sul da Itália, com produção 100% artesanal e rigor na seleção dos ingredientes. Entre as estrelas da casa esta a burrata, servida em vários restaurantes da capital.

A nova Mozzarellart Ecoville fica na Rua Major Heitor Guimarães, nº 1740, loja 1. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. e aos sábados, das 9h30 às 17h. A loja também oferece a venda por delivery. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 98532-5439.

No bairro Juvevê, a marca mantém uma fábrica-loja onde o público pode acompanhar todo o processo de produção por meio de uma vitrine transparente, reforçando o compromisso com a qualidade, a transparência e o frescor dos produtos.

O grande destaque do portfólio é a burrata, um dos queijos italianos mais emblemáticos, elaborada com 100% de leite de vaca fresco. O produto combina uma delicada bolsa de mozzarella com um recheio cremoso de fios de queijo e creme de leite. “A burrata representa o coração da nossa tradição: fresca, cremosa e com um sabor que respeita suas origens”, afirma Angelo Martiriggiano, fundador da marca.

Além da Burrata, a Mozzarellart produz – diariamente – variedades como Nodino, Ricotta, Scamorza e Primo Sale, todas feitas por uma equipe especializada de queijeiros. A qualidade é o pilar central da empresa.

Os queijos são produzidos exclusivamente com leite fresco, sem aditivos ou processos industriais, seguindo métodos tradicionais italianos. “Nossos produtos oferecem uma experiência gastronômica genuína, com textura, elasticidade e sabor que só o artesanal proporciona. É a diferença entre o comum e o extraordinário”, destaca Renata Bueno.

História

Fundada em 2014, em Praga (República Tcheca), pelo italiano Angelo Martiriggiano, a Mozzarellart nasceu do desejo de compartilhar receitas autênticas da região pugliese. Em 2018, o projeto chegou ao Brasil pelas mãos de Angelo e de sua esposa, Renata Bueno que, à época, atuava como deputada na Itália.

Curitiba foi escolhida como sede devido às raízes familiares de Renata na cidade, tornando-se o ponto de partida para a consolidação da marca no país. Em 2021, dando continuidade ao seu plano de expansão, a Mozzarellart abriu uma unidade em Balneário Camboriú (SC), ampliando sua presença no Sul do Brasil.



A abertura da unidade no Ecoville reafirma o compromisso da marca em tornar esses sabores italianos mais acessíveis aos curitibanos. “O Ecoville é um bairro que traduz qualidade de vida, modernidade e bom gosto. Estar presente aqui nos aproxima ainda mais de quem valoriza a gastronomia artesanal e a excelência”, completa Renata.