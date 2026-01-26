Geraldo Rufino, Poderosíssimo Ninja e Giba confirmados no Curitiba Summit

Um evento para transformar mentes. Esta é a promessa do Curitiba Summit 2026, que vai reunir nomes de peso como Geraldo Rufino, o ex-atleta Giba e Douglas Viegas, o Poderosíssimo NInja, e outros nomes que são referência em empreendedorismo, liderança e inovação. Os ingressos estão à venda e o evento será no dia 14 de março, das 8h30 às 20h, no Teatro Bom Jesus, em Curitiba.

O Curitiba Summit 2026 tem como objetivo marcar uma nova fase na vida pessoal e profissional de milhares de participantes. “A ideia é provocar transformação real, gerar direcionamento, inspiração e estratégias práticas para quem deseja crescer, empreender, liderar e viver uma nova versão de si mesmo”, afirma Alessandra Santos, que além de uma das palestrantes, é empresária e fundadora do Grupo Metan.

Um dos principais nomes entre os palestrantes é o empresário Geraldo Rufino, referência em superação, resiliência, otimismo e empreendedorismo. O empresário fundador da JR Diesel, começou sua jornada como catador de lixo e engraxate na zona sul de São Paulo.

Após passar por diversas falências e trabalhar por anos no grupo Playcenter, ele fundou a JR Diesel, que se tornou a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Como palestrante e autor do best-seller O Catador de Sonhos, ele inspira milhares de pessoas a transformarem sua mentalidade através do trabalho árduo e da positividade inabalável.

Já Douglas Viegas é ex-jogador profissional de basquete com passagens pelos Estados Unidos e grandes clubes brasileiros. O Poderosíssimo Ninja se tornou um dos maiores influenciadores de mindset e performance do país. Criador do conceito “Poder do Nunca” e do bordão “Nunca Errou”, ele utiliza uma linguagem direta, energética e cheia de gírias próprias para motivar sua audiência a buscar a excelência e a autoconfiança.

Além dos dois, o ex-jogador de vôlei Giba, natural de Curitiba, também está entre os palestrantes. Considerado um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos, Giba é o símbolo máximo da “Era de Ouro” da Seleção Brasileira sob o comando de Bernardinho. Sua história é marcada por superações extraordinárias, desde vencer uma leucemia na infância até recuperar-se de um grave acidente que quase comprometeu seu braço.

Em quadra, destacou-se pela explosão física e liderança técnica, conquistando o ouro olímpico em Atenas 2004 (onde foi eleito o MVP), além de ser tricampeão mundial e multicampeão da Liga Mundial. Após sua aposentadoria em 2014, Giba consolidou-se como embaixador do esporte, palestrante e comentarista, utilizando sua experiência para promover projetos sociais e o desenvolvimento das categorias de base.

O time de palestrantes inclui também a organizadora, Alessandra Santos, além do Luiz Gaziri, Pedro Rezende, Tais Targa e Claudio Diogo.

Ao longo do Curitiba Summit 2026 a organização espera oferecer aos visitantes um dia inteiro de imersão, com acesso a conteúdos que unem propósito, estratégia, fé, mentalidade vencedora e ferramentas práticas para aplicar imediatamente na carreira, nos negócios e na vida. “O Curitiba Summit nasceu do meu próprio processo de transformação. Eu acredito profundamente que uma única decisão, um único encontro e um único insight podem mudar toda a rota de uma vida”, afirma Alessandra Santos.

O público esperado inclui empreendedores, líderes, estudantes, profissionais em transição de carreira, empresários e todas as pessoas interessadas em dar uma “guinada” na própria vida. Além das palestras, o evento contará com momentos de networking qualificado e experiências exclusivas.

>>> Os ingressos para o Curitiba Sumitt 2026 podem ser adquiridos neste link!