Prefeitura de Curitiba paga reajuste de 5,17% a servidores em janeiro

A Prefeitura de Curitiba aplica, a partir de janeiro, recomposição salarial de 5,17% para mais de 47,3 mil pessoas, incluindo servidores, aposentados e pensionistas. O primeiro contracheque de 2026 com o reajuste poderá ser consultado nesta terça-feira (27/1) pelos portais do servidor e do IPMC.

O percentual de reajuste, que segue o IPCA/IBGE de outubro de 2024 a setembro de 2025, será aplicado também aos conselheiros tutelares. O auxílio-alimentação passa a R$ 34,65 por dia de trabalho, beneficiando 7,1 mil servidores que recebem até R$ 3.645,96 de remuneração.

Nos contracheques de janeiro, foram considerados ainda os ajustes do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.500. Os valores retroativos de novembro e dezembro de 2025, além do complemento proporcional do 13º salário de 2025, serão pagos em duas parcelas nos meses de março e abril deste ano.

É importante ressaltar que agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não recebem este percentual de recomposição, pois seus salários são definidos pelo Governo Federal, que faz o repasse dos recursos para o pagamento destes empregados públicos.