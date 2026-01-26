Salários e benefícios

Prefeitura de Curitiba paga reajuste de 5,17% a servidores em janeiro

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/01/26 10h01
Prefeitura paga reajuste a servidores, aposentados e pensionistas neste mês. - Na imagem, Palácio 29 de Março. Foto: Luiz Costa/SME

A Prefeitura de Curitiba aplica, a partir de janeiro, recomposição salarial de 5,17% para mais de 47,3 mil pessoas, incluindo servidores, aposentados e pensionistas. O primeiro contracheque de 2026 com o reajuste poderá ser consultado nesta terça-feira (27/1) pelos portais do servidor e do IPMC.

O percentual de reajuste, que segue o IPCA/IBGE de outubro de 2024 a setembro de 2025, será aplicado também aos conselheiros tutelares. O auxílio-alimentação passa a R$ 34,65 por dia de trabalho, beneficiando 7,1 mil servidores que recebem até R$ 3.645,96 de remuneração.

Nos contracheques de janeiro, foram considerados ainda os ajustes do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.500. Os valores retroativos de novembro e dezembro de 2025, além do complemento proporcional do 13º salário de 2025, serão pagos em duas parcelas nos meses de março e abril deste ano.

É importante ressaltar que agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não recebem este percentual de recomposição, pois seus salários são definidos pelo Governo Federal, que faz o repasse dos recursos para o pagamento destes empregados públicos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.