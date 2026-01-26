Armazéns da Família oferecem alimentos básicos com preços reduzidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Semana da Economia dos Armazéns da Família em Curitiba oferece produtos essenciais a preços reduzidos entre 27 e 31 de janeiro. A iniciativa visa auxiliar famílias de baixa renda a manter uma alimentação equilibrada com custos mais acessíveis.

Entre os destaques estão o arroz parboilizado Buriti (5kg) por R$ 12,89, peito de frango congelado a R$ 12,99/kg e farinha de trigo Globo (5kg) por R$ 12,99. Para lanches, o bolo recheado Renata (40g) sai por R$ 1,20. As ofertas são válidas em todas as unidades, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família, coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços reduzidos.

Leverci Silveira Filho, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, destaca o impacto positivo da iniciativa no orçamento familiar: “Essa medida reforça nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas”.

Além das famílias, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pelo programa. Os interessados em participar podem verificar os critérios de elegibilidade e realizar o cadastro nos canais oficiais da Prefeitura de Curitiba.