Trânsito intenso, política fervendo e crimes em julgamento: Você precisa saber hoje

Esta quinta-feira (07/05) começa com decisões importantes na política paranaense e desdobramentos judiciais de casos de grande repercussão. Enquanto a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) adia a análise do pedido de cassação do deputado Renato Freitas, o cenário jurídico em Curitiba é marcado pela condenação de um homicídio e o avanço do Caso Magó para júri popular no STF.

Além do panorama político e policial, o boletim desta manhã traz o guia completo para o seu dia na capital: previsão de tempo estável com máxima de 26°C, as últimas atualizações do trânsito em tempo real e as cotações financeiras que impactam o mercado local.

Para quem busca lazer, destacamos o Festival do Pinhão e roteiros culturais pelos museus da cidade.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 07/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Relator pede cassação de Renato Freitas e análise é adiada na Alep. https://is.gd/pHDzNP

2️⃣ Homem é condenado a 16 anos por matar venezuelano em Curitiba. https://is.gd/1paJpz

3️⃣ STF decide por júri popular no Caso Magó; defesa ganha reforço. https://is.gd/nsNDn0

🚗 Trânsito e Transporte

Saindo agora? Veja o mapa de trânsito de Curitiba atualizado em tempo real https://is.gd/OeDKRL

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Ensolarado com 16°C.

🌤️ Hoje: Mín: 16°C / Máx: 26°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 18°C / Máx: 26°C.

Saiba mais: https://is.gd/OXsDdl

😋 Dicas Gastronômicas da Tribuna

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Como fazer macarrão perfeito em apenas 6 minutos na panela de pressão. https://is.gd/tOvd9B

Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

Como fazer o sagu perfeito tipo de restaurante? Chef conta o segredo. https://is.gd/Ae6qII

🍀 Loterias (Resultados de quarta-feira)

💰 Mega-Sena: Aguardando atualização do rateio oficial.

💎 Lotofácil: R$ 1,3 milhão – Ganhadores (Três apostas dividem)

🍀 Quina: R$ 11,5 milhões – Acumulou

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ 6º Festival do Pinhão reúne 18 pratos e preços a partir de R$ 3,69 em Curitiba. https://is.gd/s03M83

2️⃣ Museus de Curitiba escondem múmia rara, carro de Fittipaldi e até orca. Onde encontrar. https://is.gd/jARb2i

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:00

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 187.691 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,75

Sanepar (SAPR11): R$ 43,57

Dólar: R$ 4,92

Euro: R$ 5,79

Soja: R$ 125,13

Milho: R$ 66,41

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