Homem é condenado a 16 anos por matar venezuelano em Curitiba

O Tribunal do Júri condenou Jean Kruger pela morte do venezuelano Guillermo Maria Montes em decisão nesta última terça-feira (5). Guillermo, de 42 anos, foi morto a tiros cobrar uma vítima do condenado, no Centro de Curitiba. Jean Kruger, de 34 anos, recebeu a sentença de 16 anos e sete meses de prisão.

De acordo com apurações da polícia, o crime aconteceu no dia 3 de março. Kruger atirou contra a vítima na frente da sua bicicletaria. Após atingi-lo, o corpo de Guillermo foi arrastado para o interior da bicicletaria. A situação foi registrada por câmeras de segurança no local.

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Segundo o Ministério Público, Kruger cometido o crime para se eximir do pagamento da dívida. No julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que impediu a defesa da vítima.

O réu, que já estava preso preventivamente desde o dia 12 de março de 2025, permanecerá detido para o cumprimento da pena, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em nota, a defesa de Jean Kruger, feita pelo advogado Jackson Bahls, disse que recebe a decisão com tranquilidade, mas que pretende recorrer para anulação do julgamento ou redução da pena.

Réu já tinha histórico de agressão

Em 2012, Jean Kruger foi detido por espancar Givanildo da Silva, que dormia em uma floreira na região do Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba. Na época, em entrevista à Gazeta do Povo, ele disse que agrediu o homem porque ele estava mal vestido.

Segundo testemunhas, ele teria batido na cabeça da vítima com uma barra de ferro e depois, com uma faca, atingido o abdômen dele. Ainda teria puxado o rapaz, todo sangrando, para o meio da rua, para ser atropelado. Na época, Kruger tinha 22 anos.

Na época, o rapaz chegou a alegar em entrevista que sofria constantes roubos e depredações na loja que trabalhava e que havia denunciado o uso e tráfico de drogas no local diversas vezes. Ele comentou que desde os 13 anos faz consultas com psicólogos para tratar de um transtorno mental.