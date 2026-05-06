Cão policial encontra drogas e homem é preso em operação no Parque Barigui

A Guarda Municipal de Curitiba realizou na terça-feira (5) a Operação Parque Seguro no Parque Barigui, com participação da Secretaria do Meio Ambiente. Durante a ação, foram feitas 20 abordagens e fiscalizados 45 veículos. O Grupo de Operações com Cães localizou um homem com substância análoga à maconha, que foi encaminhado à delegacia da região.

A operação contou com equipes especializadas da Guarda Municipal, incluindo os grupamentos de Operações Especiais, Tático de Motos e Grupo de Operações com Cães, além do efetivo da Regional de Santa Felicidade. O objetivo foi intensificar o policiamento preventivo e a resposta imediata em situações de flagrante no local, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Após a vistoria da área, a equipe de Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente fez a manutenção do parque. As equipes recolheram grande quantidade de resíduos descartados irregularmente no interior do espaço. O patrulhamento no Parque Barigui deve ser mantido com reforço nas próximas ações.