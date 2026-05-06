1ª Semana Municipal de Museus organiza 80 museus e espaços culturais de Curitiba

Com uma rica história que se estende desde o século XIX até inovações recentes, a capital paranaense dá um passo importante para a valorização de seu patrimônio. A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) iniciou, na última terça-feira (5/5), a 1ª Semana Municipal de Museus, realizada no Memorial de Curitiba.

O evento marca a instituição oficial do Sistema Municipal de Museus, que promete catalogar e fortalecer os cerca de 80 espaços museológicos da cidade.

A criação do novo sistema atende a uma demanda antiga de organização e difusão das políticas públicas para o setor. O sistema será gerido pela FCC e conta com um Conselho Consultivo formado por representantes do poder público, da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além de instituições de ensino superior e museus públicos e privados.

“Acertamos muito na composição desse conselho e vamos poder trocar informações, analisar dados e ampliar o repertório de ações educativas. Temos uma quantidade grande de museus e precisamos organizar esse trabalho e fortalecer, de forma geral, todos os equipamentos da cidade”, destacou o presidente da FCC, Marino Galvão Júnior.

Museus de Curitiba têm nova definição

A proposta do cadastro técnico do Sistema Municipal de Museus está alinhada ao novo conceito definido pelo Conselho Internacional de Museus (Icom). A visão moderna enxerga essas instituições como espaços permanentes, a serviço da sociedade, voltados à pesquisa, preservação e exposição do patrimônio material e imaterial.

Com essa definição mais abrangente, espaços que exercem papel fundamental na difusão da memória curitibana, mesmo sem a denominação formal de museu, passam a ser reconhecidos, como é o caso da Casa da Memória, da Cinemateca e do próprio Memorial de Curitiba.

O coordenador do Sistema Municipal dos Museus, Hugo Tavares, explica a importância do mapeamento:

Mapeamento: Até o momento, 79 espaços foram mapeados, mas a tendência é que esse número cresça com a nova classificação.

Até o momento, 79 espaços foram mapeados, mas a tendência é que esse número cresça com a nova classificação. Espaços da Fundação: A FCC mantém oficialmente quatro museus: da Fotografia, da Gravura, Memorial Paranista e Museu Municipal de Arte (MuMa).

Do museu mais antigo ao mais recente: 150 anos de história

A diversidade cultural de Curitiba é vasta, indo da tradição à inovação:

Espaço Fundação Destaques Museu Paranaense 1876 Terceiro mais antigo do Brasil, abriga cerca de 500 mil peças e a Coleção Vladimir Kozák (reconhecida pela Unesco). Solar do Barão Em restauro Complexo cultural que abriga os museus da Fotografia e da Gravura; obras de restauro em andamento. Museu da Limpeza 30 de março de 2026 Primeiro do Brasil e segundo no mundo dedicado à história da limpeza urbana.

Segundo Hugo Tavares, o objetivo da iniciativa não é apenas ampliar essa quantidade, mas qualificar cada vez mais os espaços.

Programação especial

A 1ª Semana Municipal de Museus segue até quinta-feira (7/5) com atividades gratuitas voltadas para especialistas e público geral. As inscrições devem ser feitas pelo Guia Curitiba.

Manhã (9h às 12h): Oficinas no terceiro andar do Memorial de Curitiba.

Oficinas no terceiro andar do Memorial de Curitiba. Tarde (14h às 17h): Mesas de debates no teatro do andar térreo.

A abertura oficial do evento contou com uma palestra magna do professor Paulo César Garcez Marins, diretor do Museu Paulista (conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo).