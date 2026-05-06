Museus de Curitiba escondem múmia rara, carro de Fittipaldi e até orca. Onde encontrar

Aproveitando a 1ª Semana de Museus de Curitiba, a gente faz um convite para você redescobrir os espaços expositivos da capital paranaense. Já pensou em conhecer a única múmia do Brasil? A McLaren de Emerson Fittipaldi ou até mesmo um esqueleto real de uma orca?

Mais do que grandes obras de arte ou documentos convencionais, os museus da cidade guardam peças excêntricas, surpreendentes e históricas que contam histórias fascinantes sobre a nossa trajetória.

Excentricidades que você precisa conhecer

Curitiba possui um circuito cultural diversificado e, em meio aos acervos, há itens que despertam muita curiosidade. Confira algumas das peças mais excêntricas em exibição:

A única múmia do Brasil (Museu Egípcio Rosacruz): Tothmea, uma mulher egípcia que viveu há cerca de 2.700 anos, é a única múmia egípcia verdadeira de corpo inteiro em exposição no país.

Tothmea, uma mulher egípcia que viveu há cerca de 2.700 anos, é a única múmia egípcia verdadeira de corpo inteiro em exposição no país. Estômago com Tricotilofagia (Museu Paranaense de Ciências Forenses): Uma peça impactante do acervo forense que mostra o acúmulo de cabelos no sistema digestivo devido à ingestão compulsiva. Veja aqui uma matéria especial feita no Museu do IML.

Uma peça impactante do acervo forense que mostra o acúmulo de cabelos no sistema digestivo devido à ingestão compulsiva. Veja aqui uma matéria especial feita no Museu do IML. Esqueleto de Orca (Museu de História Natural Capão da Imbuia): Um exemplar quase completo e o segundo registro da espécie no Brasil.

Um exemplar quase completo e o segundo registro da espécie no Brasil. McLaren de Emerson Fittipaldi (Museu do Automóvel): O modelo M-23 com o qual o piloto brasileiro venceu o mundial de Fórmula 1 em 1974.

O modelo M-23 com o qual o piloto brasileiro venceu o mundial de Fórmula 1 em 1974. Réplica do Pão Korovay (Museu Ucraniano): Um pão ritual de casamento, decorado com massa e elementos como a araucária, simbolizando amor, fertilidade e abundância.

Um pão ritual de casamento, decorado com massa e elementos como a araucária, simbolizando amor, fertilidade e abundância. Réplica de Crânio de Crocodilo Pré-histórico (Museu de Ciências Naturais da UFPR): Uma réplica do crânio do Sarcosuchos imperator, um crocodilo gigante que viveu há cerca de 110 milhões de anos, podendo atingir até 15 metros de comprimento e pesar oito toneladas.

McLaren M-23 de Emerson Fittipaldi, ano 1974. Foto: Divulgação/Museu do Automóvel Estômago de um indivíduo com tricofagia, doença em que a pessoa engole o próprio cabelo, no Museu de Ciências Forenses. Foto: Matheus Neme/SECOM



Crânio de crocodilo pré-histórico gigante. Foto: Matheus Neme/SECOM Esqueleto de orca presente no Museu de História Natural Capão da Imbuia. Curitiba, 30/04/2026. Foto: Matheus Neme/SECOM. Múmia Tothmea está exposta no Museu Egípcio Rosacruz. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/ Letícia Akemi.

Guia: onde encontrar essas curiosidades em Curitiba?

Para ajudar a planejar a sua visita durante esta semana comemorativa, confira as informações de cada espaço:

Museu Curiosidade Endereço Entrada Museu Egípcio Rosacruz Múmia Tothmea R. Nicarágua, 2.641 – Bacacheri Paga Museu de Ciências Forenses Estômago “cabeludo” Av. Visconde de Guarapuava, 2.652 Gratuita (agendamento prévio) Capão da Imbuia Esqueleto de orca R. Prof. Benedito Conceição, 407 Gratuita Museu de Ciências Naturais (UFPR) Crânio de crocodilo pré-histórico Av. Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100 – Jardim das Américas Gratuita Museu do Automóvel McLaren de Fittipaldi Av. Cândido Hartmann, 2.300 Paga Museu Ucraniano Pão Korovay Al. Augusto Stellfeld, 795 Gratuita (agendamento prévio)