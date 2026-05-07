Saindo agora? Veja o mapa de trânsito de Curitiba atualizado em tempo real

O dia começa com atenção redobrada para os motoristas que utilizam corredores principais e ruas de grande circulação na capital. Bloqueios para manutenção de asfalto e novas sinalizações exigem paciência e planejamento de rotas alternativas para evitar atrasos.

Confira ao final desta matéria um mapa interativo com a situação atual do trânsito em Curitiba.

Trânsito de Curitiba com obras e manutenções

Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã)

Interdição de uma faixa para obras no novo Complexo do Tarumã.

Data: 07 de maio.

Duração: Período matutino.

Impacto: Fluxo afunilado próximo ao Ginásio do Tarumã.

Linha Verde Norte (Tarumã)

Data/Início: 1º de maio de 2026.

Local: Complexo Tarumã

Duração prevista: Aproximadamente 60 dias.

Resumo do impacto: Bloqueio de duas das três pistas no sentido Atuba para duplicação do viaduto. O afunilamento gera lentidão e congestionamentos que podem chegar a 5 quilômetros nos horários de pico.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.