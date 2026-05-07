Saindo agora? Veja o mapa de trânsito de Curitiba atualizado em tempo real

O dia começa com atenção redobrada para os motoristas que utilizam corredores principais e ruas de grande circulação na capital. Bloqueios para manutenção de asfalto e novas sinalizações exigem paciência e planejamento de rotas alternativas para evitar atrasos.
Confira ao final desta matéria um mapa interativo com a situação atual do trânsito em Curitiba.
Trânsito de Curitiba com obras e manutenções
Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã)
Interdição de uma faixa para obras no novo Complexo do Tarumã.
Data: 07 de maio.
Duração: Período matutino.
Impacto: Fluxo afunilado próximo ao Ginásio do Tarumã.
Linha Verde Norte (Tarumã)
Data/Início: 1º de maio de 2026.
Local: Complexo Tarumã
Duração prevista: Aproximadamente 60 dias.
Resumo do impacto: Bloqueio de duas das três pistas no sentido Atuba para duplicação do viaduto. O afunilamento gera lentidão e congestionamentos que podem chegar a 5 quilômetros nos horários de pico.
Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba
Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.