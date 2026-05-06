6º Festival do Pinhão reúne 18 pratos e preços a partir de R$ 3,69 em Curitiba

Começa nesta quinta-feira (07/05) a 6ª edição do Festival do Pinhão no Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba. O evento segue até 23 de maio com 18 opções de pratos preparados por diversos estabelecimentos do local.

Os preços variam de R$ 3,69 por 100 gramas de chineque de doce de leite com farofa de pinhão até R$ 74,80 em um fettucine ao molho de queijo parmesão com cubos de filé mignon e lascas de pinhão. O evento é promovido pela Urbanização de Curitiba em parceria com os lojistas.

O cardápio inclui o pinhão em receitas como entrevero, risoto, pastel, ravioli, arancini, crepes, tapioca, sopa, yakissoba, sanduíche, sorvete e bolo. O festival também tem quentão e pinhão cozido para quem gosta das opções tradicionais de festas juninas.

O Mercado Municipal Capão Raso fica na Rua Otto Cabel, 51, no bairro Novo Mundo, e funciona de segunda a sábado, com horários variados entre 9h e 21h.