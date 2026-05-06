Nota Curitibana tem novas regras e prêmios de até R$ 200 mil

O programa Nota Curitibana vai aumentar o valor dos prêmios por sorteio e ampliar o número de entidades beneficiadas a partir desta quinta-feira (07/05), quando acontece o primeiro sorteio no novo formato.

Conforme informações da prefeitura, as mudanças estão previstas no Decreto 629 e estabelecem que os três prêmios principais passarão de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil para R$ 200 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Já os valores destinados a entidades sociais passam de R$ 80 mil para R$ 240 mil por edição, com ampliação do número de instituições beneficiadas de 6 para 24.

Nota Curitibana terá quatro sorteios por ano

Outra mudança está no número de sorteios. Serão realizados quatro sorteios por ano, e não mais doze, relacionados a datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.

Os prêmios de R$ 10 passarão de 15 mil para 34 mil. Com a redistribuição dos prêmios durante o ano, cada edição sorteará um total de R$ 624 mil, 110% mais do que os R$ 310 mil atualmente.

As entidades beneficiadas por sorteio passam de 6 para 24, com prêmios de R$ 10 mil cada uma. Uma mesma entidade poderá acumular mais de um prêmio no mesmo sorteio, caso seja indicada mais de uma vez. No ano, serão 96 entidades premiadas.

Como participar dos sorteios

Para participar dos sorteios e acumular créditos, é preciso informar o CPF no momento da emissão da nota fiscal em estabelecimentos como planos de saúde, instituições de ensino particulares, lavanderias, salões de beleza e oficinas mecânicas.

A primeira nota fiscal eletrônica emitida no mês gera automaticamente um bilhete, independentemente do valor gasto. A cada R$ 50 acumulados em notas, é gerado um novo bilhete, até o limite de 100 bilhetes por participante.

O contribuinte acumula créditos ao pedir nota fiscal. Em média, 15% do valor do imposto Imposto Sobre Serviços (ISS) pago é convertido em crédito, que pode ser resgatado diretamente na conta bancária cadastrada, para recarregar o cartão transporte Urbs e obter abatimento do IPTU.