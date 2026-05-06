Expoingá 2026 tem shows nacionais e expectativa recorde de negócios

A cidade de Maringá respira agronegócio e entretenimento a partir desta quinta-feira (07/05), com a abertura dos portões da 52ª Expoingá (Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá). O evento, que acontece no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, vai até o dia 17 de maio e reforça a tradição da cidade na realização de grandes eventos multissetoriais.
A cerimônia oficial de abertura, com a presença de autoridades e do governador Ratinho Junior, está marcada para esta sexta-feira (8/5), às 15h, na Pista de Julgamentos.
Para 2026, a organização projeta que a feira supere a marca histórica de R$ 1 bilhão em negócios. O tema deste ano é “Agro, as raízes do Brasil”, que segundo os organizadores expressa a essência da formação do país, o vínculo entre o campo e a cidade e a base que sustenta a produção de alimentos, geração de empregos, inovação tecnológica e o crescimento nacional.
Um dos destaques deste ano é a estratégia para fomentar o networking: nos dias de semana, o acesso ao parque será gratuito das 10h às 14h, permitindo que produtores e empresários aproveitem as manhãs para reuniões e negociações sem o fluxo intenso do público noturno.
Além da tradicional exposição de animais, maquinários agrícolas e soluções biotecnológicas, a Expoingá oferece ainda diversas opções gastronômicas em barracas típicas e restaurantes, parque de diversões, rodeio de touros e cavalos e um espaço para cursos e palestras.
Muito esperado pelos frequentadores, os shows nacionais prometem arrastar uma multidão para a arena. Confira o calendário:
|Data
|Atrações
|07/05 (Qui)
|Maiara & Maraisa + João Gomes
|08/05 (Sex)
|Alok + Matuê
|09/05 (Sáb)
|Ana Castela + Country Beat
|10/05 (Dom)
|Matheus & Kauan + Gustavo Mioto
|11/05 (Seg)
|Brenno & Matheus + João Neto & Frederico
|12/05 (Ter)
|Padre Mário Sartori + Grupo Colo de Deus (Noite Religiosa)
|14/05 (Qui)
|Péricles + Sorriso Maroto
|15/05 (Sex)
|Daniel + Felipe e Ferrari
Os ingressos para os shows e para o acesso ao parque já estão à venda no site Blue Ticket Ingressos. Os preços variam de R$ 78 na arquibancada e doação de 1 kg de alimento, até lounges para 20 pessoas, em frente ao palco, ao custo de cerca de R$ 11 mil.