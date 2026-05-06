Maior tirolesa do Paraná: atração de 1 km é como sobrevoar 10 campos de futebol

Considerada a maior do Paraná em extensão, a tirolesa da Estância Pedra do Índio, localizada em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, atrai milhares de turistas todos os anos. Com 1 km de descida — o equivalente a sobrevoar 10 campos de futebol — e um ponto mais alto que chega a 128 metros, o atrativo proporciona uma vista única da Represa de Chavantes.

A tirolesa tem início no Morro da Aldeia e segue até o monumento que dá nome à Estância. Operando desde setembro de 2019, a atração é o “carro-chefe” do local e responde por pelo menos 70% de todos os visitantes que chegam à propriedade, segundo o coordenador de Turismo de Aventura da Estância Pedra do Índio, João Paulo Molini.

A Pedra do Índio está localizada na Estância Pedra do Índio, no município de Ribeirão Claro, norte do Paraná. O local é famoso por sua formação rochosa de arenito que, esculpida pelo vento, assemelha-se ao perfil de um rosto indígena, e por oferecer uma vista panorâmica da Represa de Chavantes.

A distância de Curitiba até a Estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro, é de aproximadamente 407 km pela rota mais rápida: saindo de Curitiba pela BR-376 sentido interior.

Foto: Reprodução/@Instagram @pedradoindiopr.

De acordo com a administração, o movimento varia ao longo do ano. Em meses de baixo movimento, são atendidas mais de 2,3 mil pessoas. Já em meses de maior fluxo, como dezembro e junho, mais de 4,5 mil visitantes marcam presença no local, que também conta com restaurante, trilhas, mergulhos, canoagem, voos de parapente e mirantes.

Modalidades e critérios de peso

Para aproveitar o atrativo, é necessário seguir regras específicas de peso para duas modalidades:

Modalidade Principal (sentado): Permite descidas individuais (peso mínimo de 40 kg e máximo de 120 kg) ou em dupla (peso máximo de 150 kg, somando os dois participantes). A descida sentada permite observar a vista em 360º de toda a área da estância.

Permite descidas individuais (peso mínimo de 40 kg e máximo de 120 kg) ou em dupla (peso máximo de 150 kg, somando os dois participantes). A descida sentada permite observar a vista em 360º de toda a área da estância. Modalidade “Superman” ou “Superwoman” (deitado): Voltada aos amantes da adrenalina, o participante é fixo na horizontal. A modalidade atinge maiores velocidades, proporcionando uma sensação similar a um voo livre. São permitidas apenas descidas individuais, com peso máximo de 100 kg.

Molini reforça a segurança do atrativo. “Nossos equipamentos são certificados e sempre passam por vistorias do órgão competente, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), uma importante forma de mostrar que o nosso atrativo é seguro para todos”, afirma.

O local faz parte do destino turístico Angra Doce, uma parceria entre o Governo do Paraná e o Estado de São Paulo, que compreende municípios das duas margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes.