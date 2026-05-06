Shopping de Curitiba vendido por milhões, fila gigante e mais: tudo o que você precisa saber hoje

Esta quarta-feira (06) começa movimentada em Curitiba, com a venda de um tradicional shopping da cidade por quase R$ 200 milhões, o último dia de prazo sem filas no TRE-PR e discussões sobre a segurança em espaços esportivos.

Fique por dentro de tudo o que é notícia e serviço hoje: confira a previsão do tempo, as condições do trânsito, as dicas de gastronomia, os resultados das loterias e os destaques da agenda cultural da região.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 06/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Tradicional shopping de Curitiba é vendido por quase R$ 200 milhões. https://is.gd/fedJIn

2️⃣ Fila gigante no TRE-PR: quem NÃO precisa ir ao cartório no último dia do prazo. https://is.gd/cYxyRK

3️⃣ Após tragédia, fixar traves esportivas pode virar lei em Curitiba. https://is.gd/CcwIGx

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba hoje exige paciência para obras e desvios em bairros. Programe-se. https://is.gd/ZhX0kl

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Ensolarado com 20°C.

🌤️ Hoje: Mín: 15°C / Máx: 26°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 16°C / Máx: 27°C.

Saiba mais: https://is.gd/faYWw8

💧 Serviços (Água/Luz)

Neste momento, não há manutenções programadas para hoje. Em caso de dúvidas, acesse o site da Copel.

Bairros da grande Curitiba sem água nesta quarta-feira: Veja a lista – https://is.gd/abEwVW

😋 Dicas Gastronômicas

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Como fazer sopa de mandioca na pressão: segredo de chef para cremosidade perfeita. https://is.gd/UjRHET

Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

Como fazer o sagu perfeito tipo de restaurante? Chef conta o segredo. https://is.gd/Ae6qII

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 36 milhões – Acumulado

💎 Lotofácil: R$ 4,8 milhões – Ganhadores (Quatro apostadores dividem)

🍀 Quina: R$ 10 milhões – Acumulado

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba hoje: Sesc Comove, Semana de Museus e exposições gratuitas. https://is.gd/lM1sJ8

2️⃣ Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba: veja programação da 15ª edição. https://is.gd/zc67uu

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:49

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 186.754 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,90

Sanepar (SAPR11): R$ 42,49

Dólar: R$ 4,92

Euro: R$ 5,79

Soja: R$ 125,71

Milho: R$ 66,73

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