Fila gigante no TRE-PR: quem NÃO precisa ir ao cartório no último dia do prazo

O prazo final para a regularização do Título de Eleitor termina nesta quarta-feira, (06/05). Com a proximidade do encerramento, os Cartórios Eleitorais do Paraná têm registrado filas expressivas. No entanto, muitos eleitores estão enfrentando o tumulto desnecessariamente. Somente nesta terça-feira, foram atendidas em Curitiba 4 mil pessoas.

Para evitar aglomerações e a fila gigante em Curitiba, é fundamental saber quem está dispensado do atendimento presencial. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), os eleitores que possuem a biometria válida não precisam comparecer aos cartórios. Até o fim do dia de hoje, 6 de maio, é possível solicitar a transferência de domicílio eleitoral, a atualização ou a correção de dados e informações pessoais diretamente pelo Autoatendimento Eleitoral.

Pela internet, o cidadão também pode imprimir o título e emitir diversas certidões (como as de crimes eleitorais, filiação partidária, negativa de alistamento e quitação eleitoral), além de consultar débitos eleitorais e emitir boletos para o pagamento de multas.

Quais documentos são necessários para o atendimento online?

Para solicitar serviços pela internet, o eleitor deve anexar os seguintes documentos:

Documento oficial de identidade com foto;

Comprovante de residência recente, emitido há, no mínimo, três meses e, no máximo, um ano;

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (caso haja multas pendentes).

Evite filas gigantes com o e-Título

Outra alternativa para quem quer evitar fila gigante em Curitiba é o e-Título, o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, que está disponível gratuitamente para dispositivos móveis (smartphones e tablets) nas plataformas iOS e Android.

A ferramenta oferece a versão digital do Título de Eleitor — com as mesmas informações do documento impresso — e facilita o acesso a serviços como:

Emissão de certidões (quitação eleitoral, crimes eleitorais e declarações de trabalhos eleitorais);

Consulta à situação eleitoral e aos débitos;

Justificativa de não comparecimento ao voto;

Cadastro como mesário voluntário;

Quitação de débitos eleitorais.

Para verificar sua situação atual pelo autoatendimento, basta acessar a área de “Consultas” no sistema e clicar em “Situação do Título”.

Quem DEVE comparecer presencialmente ao Cartório Eleitoral?

O comparecimento ao Cartório Eleitoral é obrigatório apenas para:

Jovens que vão realizar o alistamento eleitoral pela primeira vez (tirar o primeiro título);

eleitoral pela primeira vez (tirar o primeiro título); Eleitores que ainda não coletaram a biometria.

Os endereços e horários de funcionamento das unidades de atendimento em todo o Paraná podem ser consultados no site do TRE-PR, clicando em “Serviços Eleitorais” (menu superior) e, em seguida, em “Zonas Eleitorais”.

Dúvidas? Busque atendimento no TRE-PR

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientações, os canais oficiais da Justiça Eleitoral estão disponíveis:

Disque-Eleitor: 0800 640 8400 (ligação gratuita)

0800 640 8400 (ligação gratuita) WhatsApp: (41) 3330-8500

(41) 3330-8500 Autoatendimento: Site oficial do TRE-PR

Site oficial do TRE-PR Perguntas frequentes: Disponíveis na aba de dúvidas no portal do TRE-PR