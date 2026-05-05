Prazo para regularização do título termina amanhã. Quem precisa fazer?

O prazo final para regularizar o título de eleitor 2026 termina nesta quarta-feira, 6 de maio. Com o fechamento do cadastro eleitoral a 151 dias do pleito, as unidades da Justiça Eleitoral no Paraná e o autoatendimento on-line operam em regime de urgência. Saiba se é necessário comparecer aos cartórios ou se é possível utilizar o e-Título. Verifique a documentação necessária, os horários de funcionamento estendido dos 23 Fóruns Eleitorais e como evitar o cancelamento do documento.

Neste ano, o primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro, e o segundo turno (se houver) no dia 25 de outubro.

Apenas nesta segunda-feira (04/05) o TRE-PR registrou mais de 25 mil atendimentos em todo o Paraná.

Serviços disponíveis até 6 de maio

Os seguintes procedimentos devem ser solicitados impreterivelmente até o fim do dia 6 de maio:

Alistamento (Primeira via do Título): Atos de qualificação e inscrição do eleitor, permitindo votar na eleição.

Atos de qualificação e inscrição do eleitor, permitindo votar na eleição. Transferência de Domicílio Eleitoral: Atualização para quem mudou de cidade, estado ou país.

Atualização para quem mudou de cidade, estado ou país. Atualização de Dados Cadastrais (Revisão): Alteração de dados do eleitor (como nome, endereço ou local de votação, sem mudar o município).

Alteração de dados do eleitor (como nome, endereço ou local de votação, sem mudar o município). Regularização: Eliminação de pendências com a Justiça Eleitoral, como quitação de multas por não comparecimento às urnas.

Atendimento: Quem deve ir ao cartório e quem pode ficar em casa?

Quem DEVE comparecer presencialmente ao Cartório Eleitoral?

Jovens que vão realizar o alistamento eleitoral (tirar o primeiro Título). Podem solicitar os jovens que completam 16 anos até 4 de outubro de 2026.

que vão realizar o alistamento eleitoral (tirar o primeiro Título). Podem solicitar os jovens que completam 16 anos até 4 de outubro de 2026. Eleitores que ainda não coletaram a biometria .

. Eleitores que tiveram a biometria coletada há mais de 10 anos e que não tiveram os dados biométricos reconhecidos pela urna em nenhuma eleição nesse período (o próprio sistema alerta o eleitor ao consultar a situação).

Quem PODE fazer o serviço de forma on-line?

Eleitores que já têm a biometria cadastrada podem solicitar os serviços pelo Autoatendimento Eleitoral pela internet.

podem solicitar os serviços pelo Autoatendimento Eleitoral pela internet. Quem precisa apenas da segunda via do Título: não precisa ir ao cartório! Basta baixar e imprimir o documento pelo aplicativo e-Título (disponível para Android ou iOS) ou pelo site. A autenticidade é confirmada pelo QR Code ou código de validação.

Atenção: Todos os serviços eleitorais são gratuitos. Certifique-se de realizar a regularização sempre nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Horários e locais de atendimento

Para evitar filas e transtornos, verifique onde e quando sua zona eleitoral está funcionando:

Municípios com mais de 70 mil eleitores (23 Fóruns Eleitorais): * Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Arapongas, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama. Horário estendido: das 9h às 18h (segunda a sexta-feira) até o dia 6 de maio.

* Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Arapongas, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama. Municípios com menos de 70 mil eleitores: Horário estendido nos dias 4, 5 e 6 de maio: das 9h às 18h.

Endereços: Podem ser consultados no site do TRE-PR acessando o menu superior “Serviços Eleitorais” e, em seguida, “Zonas Eleitorais”.

Documentação necessária

Para o atendimento presencial no Cartório Eleitoral, você deve apresentar:

Documento oficial de identidade com foto; CPF (se houver); Comprovante de residência recente (emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 1 ano); Comprovante de quitação do serviço militar (obrigatório para homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o Título); Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver alguma pendência).

Como conferir sua situação eleitoral?

Para saber se precisa regularizar o seu título, acesse o sistema de autoatendimento na área de Consultas e clique em Situação do Título. Caso haja pendências, regularize-as até 6 de maio.

O que acontece se você não regularizar?

Sem o documento regularizado, você fica impossibilitado de:

Votar;

Tirar ou renovar passaporte ou carteira de identidade;

Inscrever-se em provas ou concursos públicos, ou tomar posse em cargos;

Renovar matrícula em instituições de ensino;

Candidatar-se a cargos políticos;

Praticar qualquer ato que exija quitação eleitoral.

Canais de dúvidas e atendimento

Em caso de dúvidas, utilize os contatos oficiais:

WhatsApp: (41) 3330-8500

(41) 3330-8500 Disque-eleitor: 0800 640 8400 (ligação gratuita)

0800 640 8400 (ligação gratuita) Autoatendimento: Acesse os serviços on-line no site do TRE-PR

Acesse os serviços on-line no site do TRE-PR Perguntas Frequentes: Acesse o site do TRE-PR para orientações detalhadas.