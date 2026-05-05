Superendividado? Guia mostra o caminho para conseguir ajuda gratuita

Se você está enfrentando o superendividamento no Paraná, saiba que existem canais oficiais que oferecem desde auxílio jurídico gratuito até mutirões de renegociação com descontos.

O foco desses programas é garantir o mínimo existencial (valor necessário para despesas básicas como alimentação e moradia) durante o pagamento dos débitos. Afinal, onde buscar ajuda em caso de dívidas que fogem do controle?

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Desenrola Brasil 2.0

O novo Desenrola Brasil 2.0 traz a possibilidade de utilizar até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas, medida que deve injetar R$ 7 bilhões na economia e ajudar superendividados a limparem seus nomes.

Condições do programa: Abatimentos de 30% a 90% na dívida total e teto de juros de 1,99% ao mês para parcelamentos.

Abatimentos de 30% a 90% na dívida total e teto de juros de 1,99% ao mês para parcelamentos. Público-alvo: Contempla pessoas físicas e empresas em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Contempla pessoas físicas e empresas em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Regra das Bets: Para garantir que o esforço não seja perdido, quem aderir ao programa ficará bloqueado por um ano (12 meses) em todas as plataformas de apostas online.

Canais de atendimento e renegociação

1. Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)

O TJPR possui o Projeto Superendividamento, um serviço gratuito e pré-processual para mediar a renegociação de dívidas de consumo.

Como participar: Preencha o formulário de pré-cadastro online com seus dados socioeconômicos e a lista de credores.

Preencha o formulário de pré-cadastro online com seus dados socioeconômicos e a lista de credores. Atendimento Presencial (Curitiba): Após o cadastro, você deve comparecer ao Cejusc Endividados (Av. Anita Garibaldi, 750, Cabral) para confirmar os dados e receber a data da audiência de conciliação.

Após o cadastro, você deve comparecer ao (Av. Anita Garibaldi, 750, Cabral) para confirmar os dados e receber a data da audiência de conciliação. Contato: Telefone ou WhatsApp pelo número (41) 3312-6055 ou e-mail cejuscendividados@tjpr.jus.br .

2. Procon-PR

O Procon realiza mutirões periódicos e oferece suporte contínuo para quem tem dívidas bancárias ou com concessionárias de serviços públicos.

Mutirões Online: Frequentemente realizados em parceria com a Febraban, permitindo negociar cartões de crédito e empréstimos via plataforma consumidor.gov.br .

Frequentemente realizados em parceria com a Febraban, permitindo negociar cartões de crédito e empréstimos via plataforma . Educação Financeira: Oferecem acesso gratuito à plataforma Meu Bolso em Dia para ajudar no planejamento orçamentário.

3. Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR)

Se não houver acordo na esfera administrativa ou através do TJPR, a Defensoria Pública pode auxiliar com assistência jurídica gratuita para ingressar com uma ação judicial de superendividamento.

Requisito: Ter em mãos todos os contratos e comprovantes das dívidas.

Ter em mãos todos os contratos e comprovantes das dívidas. Dívidas aceitas: Débitos de consumo (cartão, empréstimos). Dívidas com garantia real (imóveis, veículos) ou crédito rural geralmente não entram nesta modalidade.

4. Dívidas com o Estado (Impostos e Taxas)

Para débitos de IPVA, ICMS ou outras taxas estaduais, o governo oferece portais específicos:

Portal Acerte Já: Reúne programas como o Renegocia Paraná e o Regulariza Paraná para parcelamentos de dívida ativa com o Estado.

Reúne programas como o Renegocia Paraná e o Regulariza Paraná para parcelamentos de dívida ativa com o Estado. Fomento Paraná: Oferece canais diretos para renegociar microcréditos e empréstimos empresariais através do site oficial ou WhatsApp (41) 99938-9215.

Contatos úteis

Órgão Finalidade Canal de Contato TJPR (Cejusc) Mediação e plano de pagamento (41) 3312-6055 (WhatsApp) Procon-PR Reclamações e mutirões bancários consumidor.gov.br PGE-PR Dívidas com o Estado (IPVA/Taxas) Portal Acerte Já Fomento PR Renegociação de microcrédito (41) 3235-7700 / (41) 99938-9215

Documentação necessária

Os documentos e informações que você precisa reunir variam de acordo com a instituição que você for acionar:

Para o TJPR (Cejusc): Dados socioeconômicos e a lista de credores (para preencher o pré-cadastro online).

Dados socioeconômicos e a lista de credores (para preencher o pré-cadastro online). Para a Defensoria Pública (DPE-PR): Todos os contratos e comprovantes das dívidas.