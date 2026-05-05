Finanças

Superendividado? Guia mostra o caminho para conseguir ajuda gratuita

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/05/26 19h22
Imagem mostra um homem de camisa azul segurando uma carteira vazia.
Foto: Depositphotos.

Se você está enfrentando o superendividamento no Paraná, saiba que existem canais oficiais que oferecem desde auxílio jurídico gratuito até mutirões de renegociação com descontos.

O foco desses programas é garantir o mínimo existencial (valor necessário para despesas básicas como alimentação e moradia) durante o pagamento dos débitos. Afinal, onde buscar ajuda em caso de dívidas que fogem do controle?

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Desenrola Brasil 2.0

O novo Desenrola Brasil 2.0 traz a possibilidade de utilizar até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas, medida que deve injetar R$ 7 bilhões na economia e ajudar superendividados a limparem seus nomes.

  • Condições do programa: Abatimentos de 30% a 90% na dívida total e teto de juros de 1,99% ao mês para parcelamentos.
  • Público-alvo: Contempla pessoas físicas e empresas em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
  • Regra das Bets: Para garantir que o esforço não seja perdido, quem aderir ao programa ficará bloqueado por um ano (12 meses) em todas as plataformas de apostas online.

Canais de atendimento e renegociação

1. Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)

O TJPR possui o Projeto Superendividamento, um serviço gratuito e pré-processual para mediar a renegociação de dívidas de consumo.

  • Como participar: Preencha o formulário de pré-cadastro online com seus dados socioeconômicos e a lista de credores.
  • Atendimento Presencial (Curitiba): Após o cadastro, você deve comparecer ao Cejusc Endividados (Av. Anita Garibaldi, 750, Cabral) para confirmar os dados e receber a data da audiência de conciliação.
  • Contato: Telefone ou WhatsApp pelo número (41) 3312-6055 ou e-mail cejuscendividados@tjpr.jus.br.

2. Procon-PR

O Procon realiza mutirões periódicos e oferece suporte contínuo para quem tem dívidas bancárias ou com concessionárias de serviços públicos.

  • Mutirões Online: Frequentemente realizados em parceria com a Febraban, permitindo negociar cartões de crédito e empréstimos via plataforma consumidor.gov.br.
  • Educação Financeira: Oferecem acesso gratuito à plataforma Meu Bolso em Dia para ajudar no planejamento orçamentário.

3. Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR)

Se não houver acordo na esfera administrativa ou através do TJPR, a Defensoria Pública pode auxiliar com assistência jurídica gratuita para ingressar com uma ação judicial de superendividamento.

  • Requisito: Ter em mãos todos os contratos e comprovantes das dívidas.
  • Dívidas aceitas: Débitos de consumo (cartão, empréstimos). Dívidas com garantia real (imóveis, veículos) ou crédito rural geralmente não entram nesta modalidade.

4. Dívidas com o Estado (Impostos e Taxas)

Para débitos de IPVA, ICMS ou outras taxas estaduais, o governo oferece portais específicos:

  • Portal Acerte Já: Reúne programas como o Renegocia Paraná e o Regulariza Paraná para parcelamentos de dívida ativa com o Estado.
  • Fomento Paraná: Oferece canais diretos para renegociar microcréditos e empréstimos empresariais através do site oficial ou WhatsApp (41) 99938-9215.

Contatos úteis

ÓrgãoFinalidadeCanal de Contato
TJPR (Cejusc)Mediação e plano de pagamento(41) 3312-6055 (WhatsApp)
Procon-PRReclamações e mutirões bancáriosconsumidor.gov.br
PGE-PRDívidas com o Estado (IPVA/Taxas)Portal Acerte Já
Fomento PRRenegociação de microcrédito(41) 3235-7700 / (41) 99938-9215

Documentação necessária

Os documentos e informações que você precisa reunir variam de acordo com a instituição que você for acionar:

  • Para o TJPR (Cejusc): Dados socioeconômicos e a lista de credores (para preencher o pré-cadastro online).
  • Para a Defensoria Pública (DPE-PR): Todos os contratos e comprovantes das dívidas.
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