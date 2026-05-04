Novo Desenrola 2.0 libera FGTS para zerar dívidas e bloqueia quem aposta em Bet´s

O Novo Desenrola Brasil é lançado nesta segunda-feira (04/05), trazendo uma cartada dupla que promete movimentar a vida financeira de milhões de brasileiros. A grande novidade da nova edição do programa é a possibilidade de utilizar até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas, em uma medida que deve injetar cerca de R$ 7 bilhões na economia e ajudar superendividados a limparem seus nomes.

No entanto, a iniciativa chega acompanhada de uma regra polêmica: quem aderir ao programa ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online, as chamadas bets.

A medida foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como alvo o endividamento das famílias, que foi agravado tanto pelos juros elevados quanto pelo crescimento desenfreado dos jogos de azar virtuais. Para o governo, o bloqueio funciona como uma blindagem para que os brasileiros não voltem a contrair dívidas enquanto reorganizam suas finanças.

Como vai funcionar o Desenrola 2.0?

O programa é uma resposta direta aos altos índices de inadimplência no país. Ele contempla pessoas físicas e empresas que buscam regularizar suas situações em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

As condições apresentadas pela equipe econômica e alinhadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, incluem:

Descontos agressivos: Os abatimentos no valor total da dívida ficarão entre 30% e 90%.

Os abatimentos no valor total da dívida ficarão entre 30% e 90%. Juros controlados: O programa estipula um teto de juros de, no máximo, 1,99% ao mês para o parcelamento.

O programa estipula um teto de juros de, no máximo, 1,99% ao mês para o parcelamento. Uso do FGTS: Trabalhadores poderão usar valores retidos no Fundo de Garantia para acelerar a quitação.

Na primeira edição do Desenrola, em 2023, cerca de 15 milhões de pessoas conseguiram renegociar mais de R$ 53 bilhões em dívidas. O governo federal observou uma redução expressiva na inadimplência, especialmente entre as famílias de menor renda (que ganham até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único).

A polêmica das Bets

O Ministério da Fazenda identificou que o uso excessivo de apostas esportivas e plataformas de cassino online tornou-se um dos principais motores do endividamento familiar recente. Para garantir que o esforço de renegociação não seja perdido, a adesão ao Desenrola 2.0 exige do cidadão o compromisso de ficar 12 meses sem transacionar ou acessar plataformas de apostas.

“O que não pode, é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo do marido”, disse o presidente Lula em pronunciamento.

O desenho final da proposta foi concluído após a viagem internacional do presidente Lula e visa estabilizar o orçamento doméstico antes de uma nova rodada de reduções na taxa básica de juros.