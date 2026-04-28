Você tem dinheiro esquecido no PIS/Pasep? Veja como resgatar até R$ 2,9 mil

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos do antigo fundo PIS/Pasep para trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988. Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março, com valor médio entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil.

Quem pode sacar os valores do antigo PIS/Pasep?

Podem sacar trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, servidores públicos do mesmo período, herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento, e quem pediu o dinheiro até 31 de março. Este benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se tenho dinheiro disponível?

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro. Acesse o site, faça login com CPF e senha, informe o número do PIS/Pasep ou NIS se solicitado, clique em pesquisar e o sistema indicará se há valores e como proceder. Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como fazer o pedido de pagamento?

O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS, acessando Mais e clicando em Ressarcimento PIS/Pasep, ou presencialmente em uma agência da Caixa levando documento oficial com foto. O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros também podem receber o valor?

Sim, herdeiros podem solicitar o valor desde que apresentem documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial, e documento que comprove vínculo com o titular falecido. O processo segue os mesmos canais de solicitação disponíveis para os titulares.

Qual o prazo para solicitar o saque?

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. O pagamento depende da data em que o pedido foi feito, com lotes mensais programados. A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.