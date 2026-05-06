Bairros da grande Curitiba sem água nesta quarta-feira: Veja a lista

Nesta quarta-feira (06/05), moradores de diferentes regiões do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, enfrentam interrupções no fornecimento de água. A suspensão do serviço ocorre em decorrência de obras, manutenção em redes e em reservatórios. Em Curitiba, não há registro de paralisações no abastecimento para esta data.

Região Metropolitana de Curitiba

Itaperuçu

Os moradores do município de Itaperuçu enfrentam interrupção no abastecimento de água desde a tarde de terça-feira (05), quando foi iniciada uma manutenção na rede, às 14h30. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a previsão de normalização do fornecimento é para a tarde desta quarta-feira (06).

Os bairros sem água em Itaperuçu são: Butieirinho, São Domingos, Vila Residencial, Jardim São Pedro, C. Cabral e Vila Tomé.

Demais Cidades do Paraná

Outras localidades do estado também registram interrupções no fornecimento de água nesta quarta-feira:

Ponta Grossa: A interrupção teve início às 9h00 desta quarta-feira (06) devido a obras e manutenção na rede. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja normalizado durante a noite.

A interrupção teve início às 9h00 desta quarta-feira (06) devido a obras e manutenção na rede. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja normalizado durante a noite. Cascavel: O município apresenta falta de água causada por obras e manutenção em reservatórios. A suspensão teve início às 11h00 desta quarta-feira (06), com previsão de normalização para a noite.

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar reforça que, em situações de manutenção e interrupção no abastecimento, o consumo consciente é essencial, priorizando o uso para higiene e alimentação. Os clientes podem verificar a situação do seu endereço por meio do aplicativo Minha Sanepar ou entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 200 0115.