Sanepar pagará R$ 5 milhões por água com mau cheiro e gosto em Ponta Grossa

A Sanepar firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Paraná (MPPR) para reparar os danos causados por problemas no abastecimento de água em Ponta Grossa no início deste ano. Na ocasião, moradores registraram que a água chegava às torneiras com odor e gosto desagradáveis.

Pelo acordo feito pela 6ª Promotoria de Justiça da comarca, a companhia deverá pagar R$ 5 milhões, em cinco parcelas, ao Fundo Municipal de Direitos Difusos de Ponta Grossa. Além disso, a Sanepar se comprometeu a reembolsar consumidores que comprovem gastos extras no período, como a compra de água mineral, mediante apresentação de notas fiscais ou recibos da época.

O acordo, que ainda aguarda homologação do Conselho Superior do MPPR, também obriga a Sanepar a manter monitoramento contínuo da qualidade da água.

Segundo o MPPR, caso ocorram novas alterações nos padrões de potabilidade, a empresa terá cinco dias para apresentar um relatório detalhado ao Ministério, à Agência Reguladora do Paraná (Agepar) e à Vigilância Sanitária.