Trânsito

Trânsito em Curitiba hoje exige paciência para obras e desvios em bairros. Programe-se

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/05/26 07h49
Imagem mostra uma moto da Secretaria de Trânsito de Curitiba. A moto é verde e tem o escrito "Trânsito" em sua carenagem.
Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

O trânsito em Curitiba nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, é impactado por bloqueios pontuais e obras estruturantes em diversas regiões. O fluxo é mais intenso nos horários de pico (manhã e fim de tarde) nas principais vias de acesso ao Centro e nas marginais das rodovias federais.

Bloqueios

  • Linha Verde Norte (Tarumã)
    • Data/Início: 1º de maio de 2026.
    • Local: Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.
    • Duração prevista: Aproximadamente 60 dias.
    • Resumo do impacto: Bloqueio de duas das três pistas no sentido Atuba para duplicação do viaduto. O afunilamento gera lentidão e congestionamentos que podem chegar a 5 quilômetros nos horários de pico.
  • Cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes
    • Data/Horário: Quarta-feira (6), a partir das 9h.
    • Local: Sentido Portão.
    • Duração prevista: Durante o dia.
    • Resumo do impacto: Bloqueio parcial. Exige atenção dos motoristas na região.

Obras

  • Campina do Siqueira
    • Data/Início: Ao longo do dia.
    • Local: Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (entre a Rua Hildebrando Cordeiro e a Major Heitor Guimarães).
    • Duração prevista: Longa duração (obras do Lote 1 do Novo Inter 2).
    • Resumo do impacto: Bloqueio total da via. Motoristas devem utilizar a Rua Pedro Viriato Parigot de Souza como desvio.
  • Cidade Industrial (CIC)
    • Data/Início: Ao longo do dia.
    • Local: Proximidades da Volvo, acessos à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.
    • Duração prevista: Durante o dia.
    • Resumo do impacto: Serviços de drenagem e pavimentação causam lentidão nos acessos.

Mudanças de Sentido

  • Novo Mundo
    • Data/Início: Permanente.
    • Local: Rua Paulino Santana de Oliveira (da Rua Isaac Guelmann para a Paulina Ader).
    • Duração prevista: Permanente.
    • Resumo do impacto: Via passa a operar em sentido único, exigindo atenção às novas rotas.
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