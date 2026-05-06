Trânsito em Curitiba hoje exige paciência para obras e desvios em bairros. Programe-se

O trânsito em Curitiba nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, é impactado por bloqueios pontuais e obras estruturantes em diversas regiões. O fluxo é mais intenso nos horários de pico (manhã e fim de tarde) nas principais vias de acesso ao Centro e nas marginais das rodovias federais.
Bloqueios
- Linha Verde Norte (Tarumã)
- Data/Início: 1º de maio de 2026.
- Local: Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.
- Duração prevista: Aproximadamente 60 dias.
- Resumo do impacto: Bloqueio de duas das três pistas no sentido Atuba para duplicação do viaduto. O afunilamento gera lentidão e congestionamentos que podem chegar a 5 quilômetros nos horários de pico.
- Cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes
- Data/Horário: Quarta-feira (6), a partir das 9h.
- Local: Sentido Portão.
- Duração prevista: Durante o dia.
- Resumo do impacto: Bloqueio parcial. Exige atenção dos motoristas na região.
Obras
- Campina do Siqueira
- Data/Início: Ao longo do dia.
- Local: Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (entre a Rua Hildebrando Cordeiro e a Major Heitor Guimarães).
- Duração prevista: Longa duração (obras do Lote 1 do Novo Inter 2).
- Resumo do impacto: Bloqueio total da via. Motoristas devem utilizar a Rua Pedro Viriato Parigot de Souza como desvio.
- Cidade Industrial (CIC)
- Data/Início: Ao longo do dia.
- Local: Proximidades da Volvo, acessos à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.
- Duração prevista: Durante o dia.
- Resumo do impacto: Serviços de drenagem e pavimentação causam lentidão nos acessos.
Mudanças de Sentido
- Novo Mundo
- Data/Início: Permanente.
- Local: Rua Paulino Santana de Oliveira (da Rua Isaac Guelmann para a Paulina Ader).
- Duração prevista: Permanente.
- Resumo do impacto: Via passa a operar em sentido único, exigindo atenção às novas rotas.