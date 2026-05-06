Trânsito em Curitiba hoje exige paciência para obras e desvios em bairros. Programe-se

O trânsito em Curitiba nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, é impactado por bloqueios pontuais e obras estruturantes em diversas regiões. O fluxo é mais intenso nos horários de pico (manhã e fim de tarde) nas principais vias de acesso ao Centro e nas marginais das rodovias federais.

Bloqueios

Linha Verde Norte (Tarumã) Data/Início: 1º de maio de 2026. Local: Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Duração prevista: Aproximadamente 60 dias. Resumo do impacto: Bloqueio de duas das três pistas no sentido Atuba para duplicação do viaduto. O afunilamento gera lentidão e congestionamentos que podem chegar a 5 quilômetros nos horários de pico.

Cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes Data/Horário: Quarta-feira (6), a partir das 9h. Local: Sentido Portão. Duração prevista: Durante o dia. Resumo do impacto: Bloqueio parcial. Exige atenção dos motoristas na região.



Obras

Campina do Siqueira Data/Início: Ao longo do dia. Local: Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (entre a Rua Hildebrando Cordeiro e a Major Heitor Guimarães). Duração prevista: Longa duração (obras do Lote 1 do Novo Inter 2). Resumo do impacto: Bloqueio total da via. Motoristas devem utilizar a Rua Pedro Viriato Parigot de Souza como desvio.

Cidade Industrial (CIC) Data/Início: Ao longo do dia. Local: Proximidades da Volvo, acessos à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Duração prevista: Durante o dia. Resumo do impacto: Serviços de drenagem e pavimentação causam lentidão nos acessos.



Mudanças de Sentido

Novo Mundo Data/Início: Permanente. Local: Rua Paulino Santana de Oliveira (da Rua Isaac Guelmann para a Paulina Ader). Duração prevista: Permanente. Resumo do impacto: Via passa a operar em sentido único, exigindo atenção às novas rotas.

