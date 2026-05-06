Tradicional shopping de Curitiba é vendido por quase R$ 200 milhões

O Shopping Curitiba será vendido ao grupo que já administra os shoppings Mueller, Pátio Batel e São José. A administradora ALLOS informou ao mercado, nesta terça-feira (5/5), que vai transferir os 49% de participação que detém no empreendimento ao Grupo Soifer. A operação soma R$ 193,7 milhões e ainda depende da conclusão das etapas formais para se concretizar.

Segundo o comunicado, a venda faz parte de uma estratégia de gestão ativa de portfólio e de alocação de capital, com foco na geração de valor no longo prazo. A movimentação segue a política da companhia de revisar ativos e direcionar investimentos para oportunidades consideradas mais estratégicas.

Pelo acordo, o Grupo Soifer deve pagar 50% do valor à vista no fechamento do negócio. Os fundos Pátria Malls e Capitânia Securities vão quitar o restante. O preço final, no entanto, pode sofrer ajustes, já que o cálculo considera uma taxa de retorno (cap rate) de 9,5% e o desempenho operacional do shopping nos últimos 12 meses sob a gestão da ALLOS.

A presença da ALLOS no Shopping Curitiba remonta a mais de duas décadas. A participação foi herdada da BRMalls, que administrava o empreendimento desde o início dos anos 2000. Em 2023, com a fusão entre BRMalls e Aliansce Sonae, a nova companhia passou a concentrar os ativos e assumiu a fatia no shopping.

Continuidade da história

Inaugurado em 1996, o Shopping Curitiba ocupa a antiga sede do Comando da 5ª Região Militar. Por se tratar de uma Unidade de Interesse de Preservação, o projeto manteve a fachada histórica e elementos arquitetônicos originais.

Com a venda, a gestão do empreendimento passa a outro grupo com forte atuação local. O Grupo Soifer foi responsável pela criação do Shopping Mueller, considerado o mais antigo no formato de shopping center da capital. Além disso, também investiu no Pátio Batel, inaugurado em 2013, em um terreno adquirido décadas antes.

No Paraná, a ALLOS segue presente com a administração dos shoppings Catuaí, em Londrina e Maringá. Fora do estado, a empresa ampliou participação em ativos como o Amazonas Shopping, o Shopping Campo e o Villagio Caxias do Sul.