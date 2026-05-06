Ferry boat encerra oficialmente operações em Guaratuba

A travessia de ferry boat entre Guaratuba e Matinhos foi encerrada na noite de terça-feira (05/05). Conforme informações apuradas pela Tribuna do Paraná, a oficialização do encerramento das operações ocorreu por volta das 18h45.

O fim do sistema de travessia que funcionou por mais de 60 anos aconteceu dois dias depois da inauguração da Ponte de Guaratuba, aberta para veículos desde o último domingo (03/05).

O ferry boat iniciou as operações no Litoral do Paraná em 1960, com a função de ligar as margens das baías de Guaratuba e Matinhos. Antes dele, acessar Guaratuba só era possível por Santa Catarina ou com o uso de embarcações menores apenas para pedestres.

A confirmação do encerramento das atividades foi feita pela Internacional Marítima, empresa responsável pelo ferry boat.

O que vai acontecer com a região onde funcionava o ferry boat?

Com o funcionamento da ponte para fazer a travessia entre Guaratuba e Matinhos, a região onde operava o ferry boat vai dar lugar a um complexo náutico.

Conforme o Governo do Paraná, a previsão é de que as obras comecem em 2027 por meio de um contrato de concessão. O prazo de execução das obras é de até cinco anos, com investimento aproximado de R$ 100 milhões.