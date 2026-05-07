Previsão do tempo para Curitiba: quinta-feira de sol entre nuvens

Os curitibanos podem esperar um dia agradável nesta quinta-feira (07/05), com previsão do tempo indicando sol entre nuvens e temperatura máxima de 26,4°C. O clima em Curitiba promete ser estável, com apenas 10% de probabilidade de chuva ao longo do dia, permitindo que a população aproveite as atividades ao ar livre sem grandes preocupações.

Durante o período diurno, a condição meteorológica será de parcialmente ensolarado, com céu encoberto em 99% e umidade relativa do ar em torno de 64%. A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, chegando a 27,1°C nos horários mais quentes. O vento soprará do norte com velocidade de 18 km/h, podendo ter rajadas de até 34 km/h, o que ajudará a amenizar o calor.

O índice ultravioleta (UV) ficará em nível 4, considerado moderado, o que significa que cuidados básicos com proteção solar são recomendados para quem permanecer exposto ao sol por períodos prolongados. A temperatura mínima está prevista para 15,7°C, ocorrendo durante a madrugada e início da manhã, exigindo um agasalho leve ao sair de casa cedo.

Para o período noturno, a previsão do tempo em Curitiba indica céu totalmente encoberto, com cobertura de nuvens atingindo 100%. A umidade relativa aumentará para 70%, mas a probabilidade de chuva permanecerá baixa, em apenas 10%. Os ventos continuarão soprando do norte, com velocidade de 19 km/h e rajadas de 32 km/h.

Não há previsão de trovoadas ou qualquer evento climático severo para esta quinta-feira na capital paranaense. As condições meteorológicas se mostram favoráveis para atividades cotidianas, tanto profissionais quanto de lazer, tornando o dia típico do outono curitibano.