Sertanejos e R$ 1 bilhão em vendas: tudo sobre a “Semana Maluca” que movimenta a fronteira

Começa nesta quinta-feira (7) a Crazy Week 2026, em Ciudad del Este, abrindo oficialmente o período mais aguardado do calendário comercial da região no primeiro semestre. A expectativa é de forte movimentação até domingo (10), com a presença de milhares de consumidores, principalmente brasileiros, em busca de produtos importados a preços mais competitivos.

A Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este projeta um volume de vendas na casa dos US$ 240 milhões (equivalente a R$ 1,2 bilhão na cotação atual) durante os quatro dias, um crescimento expressivo em relação ao ano passado. O resultado é impulsionado pela proximidade do Dia das Mães e pela consolidação da Crazy Week como uma das principais datas do varejo na fronteira.

Fespop

Neste ano, o evento volta a ocorrer simultaneamente à Fespop, realizada em Santa Terezinha de Itaipu, o que amplia o fluxo de visitantes e o tempo de permanência na região. A proposta integra compras durante o dia em Ciudad del Este com shows e entretenimento à noite no lado brasileiro.

A Fespop 2026, com entrada gratuita, promete uma das maiores edições já realizadas, reunindo grandes nomes da música nacional ao longo de quatro dias de programação, com entrada gratuita.

A agenda de shows é a seguinte:

No dia 7 de maio, sobem ao palco Gusttavo Lima e Alok .

e . No dia 8, a programação segue com Nattan, Lauana Prado e Edson & Hudson.

e Edson & Hudson. No sábado, dia 9, se apresentam Simone Mendes , Pedro Sampaio e Guilherme & Benuto.

, Pedro Sampaio e Guilherme & Benuto. Encerrando no domingo, dia 10, estão confirmados Ana Castela e Zezé Di Camargo & Luciano.

+ Leia mais Expoingá 2026 tem shows nacionais e expectativa recorde de negócios

Alta ocupação nos hotéis de Foz de Iguaçu e fila na Ponte da Amizade

Esse formato integrado tem impacto direto em Foz do Iguaçu, que funciona como principal base de hospedagem. A cidade deve registrar alta ocupação na rede hoteleira e aumento significativo no movimento de bares, restaurantes e serviços, além de maior fluxo de veículos na região central e nas vias de acesso à fronteira.

Durante a Crazy Week, o comércio de Ciudad del Este amplia o horário de funcionamento e aposta em descontos em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário e brinquedos. A competitividade de preços segue como principal atrativo para consumidores brasileiros.

A expectativa de grande público exige planejamento. A travessia pela Ponte Internacional da Amizade deve registrar filas ao longo do dia, especialmente nos horários de maior movimento. A recomendação é antecipar a ida, portar documento oficial com foto e respeitar a cota de compras de US$ 500 por pessoa em viagens terrestres.

Combinando comércio, turismo e entretenimento, a Crazy Week e a Fespop reforçam o papel da Tríplice Fronteira como um dos principais polos de atração do Sul do país, com expectativa de recorde de público e forte impacto econômico em toda a região.