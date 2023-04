Atenção, motoristas! Procissões e apresentações de Páscoa movimentam bairros de Curitiba e podem trazer impactos para o trânsito, nesta sexta-feira (7), no sábado (8) e no domingo (9). Ao todo, serão 20 procissões em diversas regiões de Curitiba e quatro encenações da Paixão de Cristo – no Barreirinha, Boqueirão, Sítio Cercado e Orleans – de acordo com a prefeitura.

Boa parte dos eventos ocorre nesta sexta-feira, como as procissões nos bairros Sítio Cercado, Mercês, Campo Santana, Campo Comprido, Portão, Boa Vista, Hauer, Uberaba, Cajuru, Xaxim, Guabirotuba, Fazendinha, Centro, Santa Cândida, Barreirinha, Rebouças, Santa Felicidade, Santa Quitéria e Boqueirão.

No mesmo dia, a encenação de Paixão de Cristo no Barreirinha começa às 18h, no Sítio Cercado às 20h, e no Boqueirão e no Orleans às 19h.

No sábado, a paróquia Santa Felicidade faz a procissão Dores de Maria, com início às 10h, no bairro Santa Felicidade. Já no domingo, a paróquia Imaculado Coração de Maria vai realizar uma procissão às 6h30, no bairro Rebouças.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão acompanhar a programação e auxiliar na organização do trânsito.

