Trânsito em Curitiba hoje: Importante via no Campina do Siqueira tem pistas interditadas

O último dia do mês de abril começa com novas intervenções viárias em Curitiba. Nesta quinta-feira (30), motoristas que transitam pelo bairro Campina do Siqueira devem ficar atentos aos bloqueios na Rua Major Heitor Guimarães para obras de infraestrutura. Outros projetos de longa duração seguem exigindo cautela dos condutores na capital e no Contorno Sul.

Obras

Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira)

Data: Início em 30/04 (quinta-feira).

Início em 30/04 (quinta-feira). Local: Trecho próximo ao Terminal Campina do Siqueira e à Rua Deputado Heitor Alencar Furtado.

Trecho próximo ao Terminal Campina do Siqueira e à Rua Deputado Heitor Alencar Furtado. Duração Prevista: Longa duração (estimativa de 20 dias).

Longa duração (estimativa de 20 dias). Resumo do impacto: Bloqueio parcial de faixas para obras de requalificação viária. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção, pois o trânsito no local ficará mais lento, podendo haver reflexos nos acessos ao terminal.

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)

Data: Bloqueio permanente iniciado nesta semana.

Bloqueio permanente iniciado nesta semana. Local: Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro (faixa da esquerda).

Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro (faixa da esquerda). Duração Prevista: Permanente.

Permanente. Resumo do impacto: Interdição necessária para a construção do alicerce da nova estação-tubo Rodoferroviária (Projeto BRT Leste/Oeste). A alteração é definitiva e altera a geometria da via, demandando atenção constante dos condutores que passam pela região central.

Contorno Sul de Curitiba – BR-376 (Cidade Industrial)

Data: Vigente até 06 de maio de 2026.

Vigente até 06 de maio de 2026. Local: Entre os km 594+600 e 595+050, nas proximidades da Volvo.

Entre os km 594+600 e 595+050, nas proximidades da Volvo. Duração Prevista: Até 06/05/2026.

Até 06/05/2026. Resumo do impacto: Bloqueio total das vias marginais para serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação. A intervenção gera lentidão nos acessos à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, exigindo paciência redobrada devido ao fluxo intenso de veículos pesados.

Bloqueios

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

Data: Vigente desde 22/04.

Vigente desde 22/04. Local: Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.

Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras. Duração Prevista: 30 dias.

30 dias. Resumo do impacto: Bloqueio total para obras de pavimentação do Novo Inter 2. O acesso local é restrito apenas a moradores e comerciantes. Recomenda-se utilizar as ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant e Guilherme Pugsley como desvio.

Transporte Coletivo

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

Data: Em andamento.

Em andamento. Local: Plataforma da linha A04-Tamandaré/Cabral .

Plataforma da linha . Duração Prevista: Indeterminada durante as manutenções.

Indeterminada durante as manutenções. Resumo do impacto: Estação desativada. O atendimento aos passageiros é realizado provisoriamente nas plataformas das linhas 210-CIC/Cabral, 607-Colombo/CIC e 700-Pinheirinho/Cabral.

Linha 670-São Jorge

Resumo do impacto: Mantém desvio de itinerário no bairro Portão devido ao bloqueio total da Rua Professora Doracy Cezzarino.