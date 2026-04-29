Pesquisa para Senado no Paraná: Dallagnol lidera e segundo voto segue indefinido

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (29/04) uma nova pesquisa de intenções de voto para o Senado no Paraná nas eleições deste ano. O levantamento foi contratado e publicado primeiramente pelo Grupo aRede.

Duas cadeiras estão em disputa no estado. Foram estimulados dois cenários com primeiro e segundo votos. No primeiro cenário, Deltan Dallagnol (Novo) foi quem recebeu intenções de primeiro voto. Para a segunda cadeira, Alvaro Dias (MDB) e Dallagnol foram os mais citados.

No segundo cenário, Dallagnol também recebeu mais intenções de primeiro voto. Já no segundo voto, Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Dallagnol foram os mais citados.

Além disso, os entrevistados responderam em quem não votariam de jeito nenhum para ocupar as vagas ao Senado pelo Paraná.

Pesquisa para senadores pelo Paraná em 2026

Neokemp apresentou dois cenários estimulados para o Senado pelo Paraná, perguntando sobre o primeiro e o segundo votos separadamente.

Primeiro voto para senador – Cenário 1

Deltan Dallagnol (Novo): 26,8%

Alvaro Dias (MDB): 15,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 14,5%

Alexandre Curi (Republicanos): 11,2%

Cristina Graeml (PSD): 8,5%

Filipe Barros (PL): 6,3%

Junior Ramos (Missão): 0,6%

Não sabe: 11,3%

Branco/nulo: 4,9%

Segundo voto para senador – Cenário 1

Alvaro Dias (MDB): 19,9%

Deltan Dallagnol (Novo): 15,0%

Cristina Graeml (PSD): 12,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 12,1%

Filipe Barros (PL): 10,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 6,4%

Junior Ramos (Missão): 1,1%

Não sabe: 17,7%

Branco/nulo: 4,8%

Primeiro voto para senador – Cenário 2

Deltan Dallagnol (Novo): 37,2%

Gleisi Hoffmann (PT): 19,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 14,0%

Filipe Barros (PL): 9,2%

Junior Ramos (MIssão): 0,8%

Não sabe: 14,7%

Branco/nulo: 4,9%

Segundo voto para senador – Cenário 2

Filipe Barros (PL): 18,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 18,1%

Deltan Dallagnol (Novo): 14,7%

Gleisi Hoffmann (PT): 9,2%

Junior Ramos (MIssão): 1,3%

Não sabe: 27,8%

Branco/nulo: 10,4%

Rejeição para senador pelo Paraná

O instituto Neokemp perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para o Senado pelo Paraná.

Gleisi Hoffmann (PT): 54,0%

Deltan Dallagnol (Novo): 13,8%

Cristina Graeml (PSD): 8,5%

Alvaro Dias (MDB): 7,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 5,5%

Filipe Barros (PL): 2,6%

Junior Ramos (Missão): 0,8%

Rejeita todos: 4,8%

Não rejeita nenhum: 3,0%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 27 e 29 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Rede Paraná Notícias. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-00015/2026.