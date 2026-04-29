Curitiba vai ganhar novo supermercado autônomo e sem caixas

O Grupo Muffato vai inaugurar uma segunda unidade do Muffato Go em Curitiba ainda em 2026. A rede já adota o modelo na loja da Avenida República Argentina e agora vai implantá-lo em um novo endereço na Avenida Cândido de Abreu, em frente ao Shopping Mueller.

A proposta é operar no formato totalmente autônomo, conhecido como just go ou friction-free, em que o cliente entra, escolhe os produtos e sai sem passar por caixas.

A primeira unidade do modelo foi aberta há quatro anos no bairro Água Verde e foi apresentada como o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina. Segundo o grupo, a expansão busca oferecer mais agilidade aos consumidores, eliminando filas e etapas tradicionais de pagamento.

O sistema funciona com uso de inteligência artificial, por meio de câmeras e sensores integrados que identificam os itens retirados ou devolvidos às prateleiras. Para comprar, o cliente precisa baixar o aplicativo da rede, cadastrar um cartão de crédito e utilizar o celular para acessar a loja. A cobrança ocorre de forma automática, conforme os produtos selecionados.

Além da nova unidade, o grupo também prevê outros investimentos na capital paranaense. Entre eles, está a abertura de um novo Super Muffato na região do Rebouças e a revitalização da unidade do Tarumã, ambos com previsão de lançamento ainda em 2026.