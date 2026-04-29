Tempestades atingem o Paraná com risco de granizo e vendavais

Todas as regiões do Paraná estão sob alerta de tempestades nesta quarta-feira (29/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil estadual indica maior risco de chuva intensa (com granizo) e rajadas de vento na faixa central, que vai do Noroeste ao Leste do estado.

O cenário é provocado pelo avanço de um cavado meteorológico, que é uma área de baixa pressão que favorece a formação de nuvens carregadas e temporais. A esse sistema se soma a alta disponibilidade de umidade, trazida por correntes de ar vindas da Amazônia, o que intensifica as instabilidades.

Os alertas também apontam possibilidade de granizo, principalmente nas áreas com maior risco. As tempestades podem vir acompanhadas de vendavais nas regiões Oeste, parte do Noroeste, Centro e na Região Metropolitana de Curitiba.

Esse tipo de condição aumenta o risco de queda de árvores e galhos, alagamentos, destelhamentos, danos em lavouras, redução da visibilidade nas rodovias e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Chuva já ultrapassa 90mm em cidades do PR

Nas primeiras horas do dia, municípios do Oeste já registraram volumes elevados de chuva. Mangueirinha acumulou 97 mm, enquanto Cruzeiro do Iguaçu chegou a 91,4 mm. Outras cidades, como Quedas do Iguaçu, Santa Helena e Toledo, também ultrapassaram os 60 mm.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades devem ganhar força ao longo desta quarta-feira, com previsão de temporais em diferentes regiões. A tendência é de que as chuvas comecem a perder intensidade apenas a partir de quinta-feira (30/4), embora ainda ocorram de forma isolada.

As temperaturas seguem mais amenas durante a semana e no início de maio. Em Curitiba, mesmo com a redução da chuva entre quinta e sexta-feira (1º/5), o tempo deve continuar instável no fim de semana. Na capital, os termômetros variam entre 13 °C e 25 °C nos próximos dias.