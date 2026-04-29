Valores Astronômicos

Governo aperta o cerco para recuperar R$ 25 bilhões de empresas caloteiras

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 29/04/26 11h55
Imagem mostra uma fachada do prédio da Receita Federal.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

A Receita Federal deu início a uma ofensiva inédita contra as empresas que utilizam o não pagamento de impostos como estratégia de negócio. Baseada na nova Lei Complementar nº 225/2026, a Administração Tributária começou a notificar os chamados “devedores contumazes” — aqueles que devem valores astronômicos de forma repetitiva e injustificada.

O impacto é bilionário: somados, os débitos desses contribuintes ultrapassam os R$ 25 bilhões entre Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O que define um devedor contumaz?

Não se trata de uma empresa que atrasou um boleto por dificuldade passageira. Para ser enquadrado na nova lei, o contribuinte precisa preencher três requisitos:

  1. Dívida Milionária: O valor irregular deve superar R$ 15 milhões e ser maior que todo o patrimônio conhecido da empresa.
  2. Frequência: Estar irregular por 4 meses seguidos ou 6 meses alternados dentro de um ano.
  3. Falta de Justificativa: Não apresentar motivos reais (como crises comprovadas) para o não pagamento.

Importante: O foco não é punir quem passa por dificuldades financeiras legítimas, mas sim combater a concorrência desleal praticada por quem usa a inadimplência para levar vantagem sobre os concorrentes que pagam seus impostos em dia.

O prazo e as punições

As empresas notificadas têm 30 dias para regularizar a situação, atualizar dados patrimoniais ou apresentar defesa. Caso ignorem o aviso, as consequências são pesadas:

  • Inclusão no Cadin (o “Serasa” do setor público);
  • Proibição de receber benefícios fiscais ou fazer acordos (transações);
  • Em casos extremos, a anulação do CNPJ (inaptidão).

Com essa medida, o governo espera não apenas reaver bilhões para os cofres públicos, mas também “limpar” o mercado de práticas que prejudicam o desenvolvimento econômico do país.

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