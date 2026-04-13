Trânsito em Curitiba hoje: Importante rua do Sítio Cercado ganha sentido único

O início da semana exige atenção redobrada dos condutores em Curitiba e Região Metropolitana. Após um domingo de interdições por eventos, o trânsito na capital ainda pode apresentar lentidão pontual devido a resíduos de sinalização e limpeza nas vias centrais. No plano rodoviário, a descida para o Litoral e a ligação com Santa Catarina seguem com pontos de atenção e restrições de faixa.

Alterações em Bairros

Sítio Cercado: Atenção à Rua Olívio Domingos Leonardi, que agora opera em sentido único . O tráfego deve seguir obrigatoriamente da Rua Lupionópolis em direção à Rua Nova Aurora.

Atenção à Rua Olívio Domingos Leonardi, que agora opera em . O tráfego deve seguir obrigatoriamente da Rua Lupionópolis em direção à Rua Nova Aurora. Jardim Panorama: A Rua Israel permanece interditada para obras. A orientação é utilizar as avenidas das Nações Unidas e Malásia como rota alternativa.

Rodovias

BR-376 (Sentido Curitiba/Palhoça): Trânsito em pista simples nos dois sentidos entre o km 663,5 e o km 672 (região de Tijucas do Sul e Guaratuba). Espere lentidão no trecho.

Trânsito em pista simples nos dois sentidos entre o km 663,5 e o km 672 (região de Tijucas do Sul e Guaratuba). Espere lentidão no trecho. BR-277 (Sentido Litoral): Fluxo liberado parcialmente no km 34, mas ainda há reflexos de lentidão registrados recentemente.

Fluxo liberado parcialmente no km 34, mas ainda há reflexos de lentidão registrados recentemente. BR-116 (sentido Curitiba): Em Fazenda Rio Grande, na BR 116, km 124, por volta das 01h30 desta segunda-feira, sentido Curitiba, ocorreu uma colisão frontal envolvendo um automóvel e uma motocicleta, condutor da motocicleta morreu no local. Há transito intenso no trecho.